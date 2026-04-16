Die Preise für Gold und insbesondere Silber haben sich zuletzt wieder etwas nach oben gearbeitet. Dem Silberpreis gelang dabei sogar der Sprung über die 80 Dollar-Marke und weitere wichtige charttechnische Marken. Der Goldpreis notiert am Donnerstagmorgen bei 4.835 Dollar.Die starke Bewegung wurde maßgeblich durch die jüngst wieder gestiegene Hoffnung auf Frieden im Iran unterstützt. Sollte es tatsächlich zu einer Lösung im Iran-Konflikt kommen, dürften Inflations- und Zinssorgen nachlassen - was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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