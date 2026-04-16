© Foto: Dall-EDie Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag kräftig zugelegt, angeführt von einem historischen Rekordlauf beim Nikkei 225.Der Nikkei 225 schloss zuletzt mit einem Plus von 2,19 Prozent, nachdem er zuvor ein Allzeithoch mit 58.571,23 Punkten erreicht hatte. Besonders stark gefragt waren Technologie- und zyklische Konsumwerte. Spitzenreiter war Daikin Industries mit über 10 Prozent Kursplus. Auch der breiter gefasste Topix legte um 1,33 Prozent zu. Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt Im Zentrum der Marktbewegungen steht die Aussicht auf ein mögliches Abkommen zwischen Washington und Teheran. US-Präsident Donald Trump erklärte in einem Interview, der Konflikt sei "sehr nah an einem …Den vollständigen Artikel lesen
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