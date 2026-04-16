Vonovia forciert seinen Umbau. Mit einer strategischen Partnerschaft will der Wohnungskonzern bei der energetischen Sanierung den Turbo zünden. Gleichzeitig zieht der DAX-Konzern seine Solar-Offensive nach vorn, baut die Führungsebene um und beendet seine Dividendenstrategie der vergangenen Jahre.Mit einer strategischen Partnerschaft mit dem Schweizer Technologieunternehmen Nokera will Vonovia die energetische Sanierung von Wohnquartieren deutlich beschleunigen. Im Zentrum steht ein industrieller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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