EQS-News: Deutsche Rohstoff AG
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Einladung zu den Conference Calls zum Geschäftsbericht 2025 für Investoren, Analysten und Medien
Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2025 am Mittwoch, 22. April 2026.
Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unseren Conference Calls am Donnerstag, 23. April 2026, ein.
Der Vorstand wird die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 präsentieren und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen.
Auch in diesem Jahr bieten wir separate Conference Calls auf Deutsch und Englisch an:
Donnerstag, 23. April 2026
Deutsch: 11:00 bis 11:40 Uhr
Englisch: 14:00 bis 14:40 Uhr
Bitte registrieren Sie sich vorab über die folgenden Links:
Registrierung für den deutschsprachigen Call
Registrierung für den englischsprachigen Call
Der Geschäftsbericht sowie die Präsentation stehen ab Veröffentlichung auf unserer Website zur Verfügung.
Bei Fragen zur Registrierung erreichen Sie uns unter info@rohstoff.de.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Freundliche Grüße
Jan-Philipp Weitz, Vorstand/CEO
Henning Döring, Vorstand/CFO
Mannheim, 16. April 2026
16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Rohstoff AG
|Q7, 24
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621 490 817 0
|E-Mail:
|info@rohstoff.de
|Internet:
|www.rohstoff.de
|ISIN:
|DE000A0XYG76
|WKN:
|A0XYG7
|Indizes:
|Scale
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309424
|Ende der Mitteilung
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2309424 16.04.2026 CET/CEST
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