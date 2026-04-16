HW International hat sich in Dubois umbenannt und führt damit seine europäischen und australischen Einheiten unter einer einheitlichen globalen Markenidentität zusammen.

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Maurits Kleingeld, Owner, Dubois

Der Schritt folgt auf den Management-Buyout im Jahr 2025 und markiert die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens unter Familienbesitz.

Dubois (ausgesprochen: dü-bwa) bedeutet sinngemäß "vom Holz". Das ist ein Hinweis auf unseren Gründer Hugh Wood (Wood Holz) und spiegelt die Grundsätze wider, die uns bis heute leiten: klare Kommunikation, Sorgfalt im Detail und Zusammenarbeit über Teams und Märkte hinweg.

Maurits Kleingeld, Eigentümer: "Dubois fasst alles, was wir über die Jahre aufgebaut haben, unter einem Namen zusammen. Er spiegelt wider, woher wir kommen und wie wir heute arbeiten, mit dem Fokus auf klare Beratung, persönliche Beziehungen und verlässliche Ergebnisse für unsere Kunden."

1982 in London gegründet, hat sich das Unternehmen von einem spezialisierten Risikoberater zu einem internationalen Versicherungsmakler entwickelt. Durch die enge Verzahnung seiner Standorte bietet Dubois einen konsistenten und koordinierten Ansatz für komplexe und spezialisierte Risiken.

Juan Alberto Garcia, Global CEO: "Wir bauen auf einem bestehenden Unternehmen auf, mit denselben Teams und derselben Expertise. Das gibt uns eine klarere und einheitlichere Möglichkeit, uns in allen Regionen zu präsentieren."

Der Versicherungsmakler berät in einem breiten Spektrum: Gewerbeversicherungen, Kunst und Sammlungsgegenstände, Film und Entertainment, Immobilien, Transport, betriebliche Altersversorgung und Benefits, Kredit Kaution sowie internationale Versicherungsprogramme. Persönliche Betreuung verbindet sich dabei mit dem Zugang zu internationalen Versicherungsmärkten.

Über das Dubois Global Broker Network bündelt das Unternehmen erfahrene Partnermakler, die lokale Expertise und konsistente Betreuung in vielen Ländern gewährleisten.

Neben der Maklertätigkeit gehört Nuvu, der gruppeninterne Managing General Agent (MGA), zur Unternehmensgruppe und ermöglicht den Zugang zu spezialisierter Zeichnungskapazität. Im Zuge der Umbenennung wird Lignorum, die auf betriebliche Altersversorgung und Beratung spezialisierte Einheit der Gruppe in Spanien, in Dubois Advisory, S.L. umfirmiert. Damit wird sie vollständig in die neue Markenidentität überführt und ihr Beratungsangebot gestärkt.

Der neue Markenauftritt wird in den kommenden Tagen schrittweise in allen Büros, Kommunikationskanälen und Plattformen eingeführt.

Boutique care. Global reach.

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Contacts:

Danielle Kleingeld

dkleingeld@duboisgroup.com

M:+447920024624