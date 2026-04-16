40 Jahre Börsenerfahrung

Die MB Fund Advisory, ein erfahrener und etablierter Akteur am deutschen Fondsmarkt, feierte zum Jahreswechsel gleich mehrere Jubiläen. Hinter MB Fund steht Markus Stillger, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen seit vielen Jahren für eine konsequent umgesetzte, auf Substanz und Risikobewusstsein ausgerichtete Investmentstrategie steht. Im Gespräch mit uns blickt Markus Stillger nicht nur auf zentrale Meilensteine und prägende Investment-Entscheidungen seiner 40-jährigen Börsenkarriere zurück, sondern ordnet auch die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten ein und gibt Anlegern wertvolle Ratschläge insbesondere für Krisenzeiten.

Anleihen Finder: Hallo Herr Stillger, unlängst konnten Sie mit der MB Fund Advisory gleiche mehrere Jubiläen feiern. Welche Meilensteine sind besonders hervorzuheben?

Markus Stillger: Wir haben bei gleich drei unserer insgesamt fünf Fonds "runde Geburtstage" gefeiert. Der MB Fund Max Value wurde am 29.12.2025 25 Jahre alt. Unser Mischfonds MB Fund Max Global und unser Rentenfonds MB Fund Flex Plus feierten am 19.12.2025 jeweils ihren 20. Geburtstag. Hinzu kam das 20-jährige Dienstjubiläum von Thilo Müller in der MB Fund Advisory und sogar das 40-jährige Jubiläum unserer Schwestergesellschaft Stillger & Stahl OHG, die den Vertrieb unserer Fonds verantwortet.

Anleihen Finder: Was sagen die Jubiläen über die Kontinuität Ihrer Investmentstrategie? Gibt es Investitionsentscheidungen, die Sie rückblickend als besonders wegweisend einschätzen?

"Im laufenden Jahr haben der Max Value die Marke von 100 Mio. Euro und der Max Global erstmals die Marke von 50 Mio. Euro Fondsvolumen geknackt"

Markus Stillger: Besonders wegweisend waren natürlich die Entscheidungen die jeweiligen Fonds aufzulegen. Und wir sind auch ein wenig stolz auf die stetige Entwicklung, die die Fonds seit der Auflage aufweisen. Im laufenden Jahr haben der MB Fund Max-Value die Marke von 100 Mio. Euro Fondsvolumen und der MB Fund Max Global erstmals die Marke von 50 Mio. Euro "geknackt" - für uns eine wunderbare Belohnung zum Jubiläum und eine Bestätigung unserer geleisteten Arbeit. In den vergangenen 20 bzw. 25 Jahren hatten wir immer den Mut auch mal außerhalb der Indexwelt auf Schwerpunkte zu setzen. Drillisch, Solarworld, Borussia ...

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