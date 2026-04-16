Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 16.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bohrtreffer, Infrastruktur, Finanzierung: Beginnt hier der Weg zur Produktion?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40XP1 | ISIN: AU0000369662 | Ticker-Symbol: U770
Frankfurt
13.04.26 | 20:15
0,018 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
MCLAREN MINERALS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MCLAREN MINERALS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MCLAREN MINERALS
MCLAREN MINERALS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MCLAREN MINERALS LIMITED0,0180,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.