Stuttgart (ots) -Digitale Bauplanung, Echtzeit-Daten aus der Luft und vernetzte Projektplattformen verändern die Arbeit auf Baustellen grundlegend. Building Information Modeling (BIM) ermöglicht eine präzisere Planung, Drohnen liefern schnelle Bestandsaufnahmen und Fortschrittskontrollen, während Cloud-Lösungen Teams, Architekten und Bauherren auf einer gemeinsamen Datenbasis zusammenbringen. Die Baustelle wird damit zunehmend zu einem datengetriebenen Arbeitsraum.Digitalisierung am Bau ist kein Zukunftsthema mehr, sondern ein Wettbewerbsfaktor - wer Informationen schneller und transparenter steuert, baut effizienter und wirtschaftlicher. Hier erfahren Sie, welche Tools sich in der Praxis bewährt haben, wo Investitionen wirklich Sinn ergeben und wie auch mittelständische Bauunternehmen von modernen Technologien profitieren können.Ganzheitliche Ansätze statt EinzellösungenAuf Baustellen entstehen viele Probleme nicht durch das Bauen selbst, sondern durch Abstimmungen, fehlende Informationen oder ungeklärte Zuständigkeiten. Genau hier setzt die Digitalisierung an. Wenn Planung, Ausführung und Dokumentation digital miteinander verbunden sind, lassen sich Informationen schneller austauschen und Entscheidungen früher treffen.Einzelne Tools reichen dafür allerdings nicht aus. Erst wenn Prozesse durchgängig digital organisiert sind, entstehen spürbare Verbesserungen im Ablauf. Dann werden Probleme früher erkannt, Abstimmungen verkürzen sich und viele Konflikte lassen sich klären, bevor sie auf der Baustelle entstehen.Die Effekte zeigen sich dabei oft nicht sofort. Sie werden vor allem im weiteren Projektverlauf sichtbar, etwa dann, wenn weniger Nachträge entstehen, Abstimmungsrunden entfallen und Abläufe stabil bleiben. Auf diese Weise lassen sich Projekte verlässlicher steuern und Kosten besser kontrollieren.BIM und vernetzte Prozesse als GrundlageEine zentrale Rolle spielt dabei die modellbasierte Planung mit BIM. Bauprojekte können digital durchgespielt werden, bevor sie auf der Baustelle umgesetzt werden. Dadurch lassen sich potenzielle Konflikte frühzeitig erkennen und im Vorfeld lösen. Gleichzeitig ermöglicht die Arbeit am digitalen Modell, Änderungen schneller zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen.Darauf aufbauend können vernetzte Plattformen und mobile Anwendungen den Informationsfluss deutlich verbessern. Statt zeitintensiver Abstimmungen vor Ort greifen alle Beteiligten auf eine gemeinsame Datenbasis zu. Gerade bei unvorhergesehenen Ereignissen oder Mängeln verkürzen sich Entscheidungswege, weil Informationen unmittelbar verfügbar sind und strukturiert verarbeitet werden können.Technologieeinsatz und praktische EffekteNeben der digitalen Planung gewinnen auch neue Technologien auf Baustellen zunehmend an Bedeutung. Dazu gehören beispielsweise GNSS-gestützte Handscanner, mit denen sich der aktuelle Zustand dreidimensional erfassen und rechtssicher dokumentieren lässt. Ergänzend können Drohnen eingesetzt werden, um schnell Bestandsdaten zu erfassen, Vermessungen durchzuführen oder den Baufortschritt zu kontrollieren.Solche Anwendungen verändern vor allem die Geschwindigkeit und Verfügbarkeit von Informationen. Prozesse, die früher mit erheblichem Zeitvorlauf verbunden waren, lassen sich damit deutlich kurzfristiger umsetzen. Vermessungen oder Kontrollen können - je nach Einsatz - innerhalb weniger Stunden erfolgen, wodurch sich Verzögerungen reduzieren und Abläufe stabilisieren lassen.Auch im Bereich der Maschinensteuerung zeigt sich Entwicklungspotenzial. Auf Basis digitaler Modelle können Baumaschinen teilautomatisiert arbeiten, was die Genauigkeit erhöht und Fehler reduziert. Allerdings sind dafür entsprechende Investitionen erforderlich, sodass der Einsatz stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen und Unternehmensgrößen abhängt.Anforderungen an Daten, Systeme und OrganisationMit der zunehmenden Digitalisierung steigen auch die Anforderungen an IT und Datenmanagement. Die eingesetzten Plattformen müssen große Datenmengen verarbeiten, verschiedene Systeme miteinander verbinden und dabei zuverlässig funktionieren. Gleichzeitig wird es wichtiger, klar zu regeln, wo Daten gespeichert sind, wer darauf zugreifen darf und wer sie weiterverarbeiten kann. Gerade auf Baustellen mit vielen Beteiligten führt das sonst schnell zu Unsicherheiten oder Abstimmungsproblemen.Auch organisatorisch verändert sich einiges. Digitale Prozesse erfordern Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen - Bau, Projektmanagement und IT greifen enger ineinander. Während größere Unternehmen dafür eigene Teams aufbauen, greifen mittelständische Betriebe häufig auf externe Unterstützung zurück, um das notwendige Know-how abzudecken.Unabhängig davon bleibt entscheidend, dass Prozesse klar definiert sind und die eingesetzten Werkzeuge konsequent genutzt werden. Nur so entstehen verlässliche Abläufe, in denen digitale Lösungen tatsächlich einen Unterschied machen. Insgesamt entwickelt sich die Baustelle damit schrittweise zu einem vernetzten Arbeitsumfeld, in dem Informationen zentral verfügbar sind. Wenn Planung, Ausführung und Dokumentation ineinandergreifen, lassen sich Projekte nicht nur effizienter steuern, sondern auch stabiler umsetzen.Über Nicolai Nolle:Nicolai Nolle ist Gründer und Geschäftsführer der viscan GmbH in Stuttgart. Seit 2011 treibt er die Integration von Vermessung, Drohnentechnologie, 3D-Scanning und Building Information Modeling (BIM) voran. Mit seinem Unternehmen begleitet er öffentliche Auftraggeber, Ingenieurbüros und Bauunternehmen bei der Umsetzung digitaler Bauprozesse. Mehr Informationen unter: https://viscan.dePressekontakt:viscan GmbHVertreten durch: Nicolai Nolle und Sebastian Lazicinfo@viscan.dehttps://viscan.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: viscan GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182366/6256308