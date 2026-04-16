• Schaffung einer Plattform für die Energiewende der nächsten Generation: Die geplante Transaktion vereint SAF, grünes Methanol, erneuerbare Produkte, die Monetarisierung von Umweltattributen und fortschrittliche Energieinfrastruktur in einer einzigen, global skalierbaren Plattform.• Integrierte Märkte für Kraftstoffe, Infrastruktur und Umwelt: Das fusionierte Unternehmen soll die Produktion kohlenstoffarmer Kraftstoffe mit Emissionszertifikaten und verwandten Instrumenten, der Vermarktung langfristiger Abnahmeverträge sowie der Infrastrukturentwicklung verknüpfen.• Unterstützung der Dekarbonisierungsstrategien der Kunden: Durch die Kombination skalierbarer kohlenstoffarmer Kraftstoffe mit der Monetarisierung von Umweltattributen hilft die Plattform Fluggesellschaften und Unternehmenskunden, regulatorische und Nachhaltigkeitsanforderungen flexibler zu erfüllen.HOUSTON & CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--XCF Global, Inc. (Nasdaq: SAFX) ("XCF"), ein wichtiger Akteur bei der Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie durch nachhaltigen Flugkraftstoff ("SAF"), und DevvStream Corp. (NASDAQ: DEVS) ("DevvStream"), ein führendes Unternehmen für Kohlenstoffmanagement und die Monetarisierung von Umweltvermögenswerten, gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit Southern Energy Renewables Inc. ("Southern") bekannt gegeben, ein wichtiger nächster Meilenstein in der zuvor angekündigten Initiative der drei Parteien zur Schaffung einer gemeinsamen Plattform für die Energiewende. Diese Plattform soll nachhaltige Flugkraftstoffe ("SAF"), grünes Methanol, erneuerbare Produkte und eine kohlenstoffarme Energieinfrastruktur der nächsten Generation entwickeln und skalieren und gleichzeitig die Monetarisierung von Umweltattributen entlang der gesamten Wertschöpfungskette integrieren. Diese Plattform wird in der Lage sein, ohne Subventionen mit China und der Welt bei der Bereitstellung von Kraftstoffen und anderen Produkten zu konkurrieren. Die Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen sowie den sonstigen Bedingungen, Abschlussbedingungen und Kündigungsgründen (einschließlich des Ausbleibens der rechtzeitigen Vorlage der entsprechenden Fairness Opinions), die in der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss festgelegt sind.Das fusionierte Unternehmen wird mit dem Ziel gegründet, eine multi-asset-fähige, global skalierbare Plattform für alternative Energien aufzubauen. Die Plattform soll kohlenstoffarme Kraftstoffe, darunter SAF, Methanol, erneuerbare Produkte und Methanol-zu-Flugkraftstoff-Verfahren, integrieren; die Monetarisierung von Umweltattributen, einschließlich Emissionszertifikaten und damit verbundenen Instrumenten; fortschrittliche Energiesysteme, darunter kleine modulare Kernreaktoren ("SMRs") zur Stromversorgung der Kraftstoffproduktion und von KI-Rechenzentren; sowie die Infrastrukturentwicklung zusammen mit der langfristigen Vermarktung von Abnahmemengen.Die Parteien sind der Ansicht, dass die Plattform das Potenzial hat, eine beträchtliche Größe zu erreichen, und über erhebliches langfristiges Wachstumspotenzial in den Bereichen Kraftstoffproduktion, Infrastruktur und Umweltmärkte verfügt.TransaktionsstrukturDie Transaktion wird durch eine Reihe von Fusionen und Umstrukturierungsschritten durchgeführt. DevvStream wird vor Abschluss der Transaktion seinen Sitz von Alberta nach Delaware verlegen. XCF wird 100 % von DevvStream und Southern über Fusions-Tochtergesellschaften erwerben, und DevvStream sowie Southern werden jeweils als hundertprozentige Tochtergesellschaften von XCF fortbestehen. Die bestehenden Aktionäre von DevvStream und Southern erhalten Stammaktien von XCF.Nach dem Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass die Eigentumsanteile an dem fusionierten Unternehmen zu etwa 66,7 % bei den bestehenden XCF-Aktionären, zu 23,3 % bei den Southern-Aktionären und zu 10,0 % bei den DevvStream-Aktionären liegen.Kapitalbeschaffung und InfrastrukturinvestitionenIm Rahmen der Transaktion hat XCF rund 10 Millionen US-Dollar in den Ausbau und die Umrüstung seiner Anlage in New Rise Reno investiert, um die Produktions- und Beimischkapazitäten für SAF zu unterstützen. Die Plattform ist auf die großtechnische Kraftstoffproduktion und -vermarktung ausgelegt, einschließlich langfristiger Abnahmevereinbarungen. Southern wird voraussichtlich zudem eine Anleihefinanzierung in Höhe von bis zu 400 Millionen US-Dollar anstreben, um den Ausbau der Infrastruktur zu unterstützen.Das fusionierte Unternehmen strebt zudem wichtige operative Meilensteine an (und die Transaktion ist an deren Erreichung geknüpft), darunter annualisierte Kraftstoffumsätze von über 1 Milliarde US-Dollar sowie ein annualisiertes EBITDA von mindestens 100 Millionen US-Dollar.Strategische BegründungDer Zusammenschluss vereint komplementäre Kompetenzen entlang der gesamten Energie- und Nachhaltigkeitswertschöpfungskette. DevvStream bringt Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung von Umweltanlagen, Generierung von Emissionszertifikaten und deren Monetarisierung ein. Southern steuert Produktdiversifizierung, Technologieentwicklung und saubere Endprodukte bei, die mit traditionellen Endprodukten konkurrieren. XCF steuert den Zugang zu den Kapitalmärkten auf Plattformebene sowie eine Investitionsstrategie für alternative Energien bei. Für Kunden soll diese integrierte Plattform den Zugang zu kohlenstoffärmeren, nicht auf fossilen Brennstoffen basierenden Lösungen erweitern und gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Erreichung und Verifizierung von Emissionsminderungen bieten, wodurch Fluggesellschaften und Unternehmenskunden dabei unterstützt werden, regulatorische, Compliance- und Dekarbonisierungsziele in verschiedenen Märkten und über unterschiedliche Rohstoffpfade hinweg zu erreichen.Gemeinsam sind die Parteien davon überzeugt, dass das fusionierte Unternehmen in der Lage sein wird, den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare und dezentrale Energie zu beschleunigen, die Erzeugung und Monetarisierung von Umweltanlagen zu skalieren und integrierte, finanzierbare Nachhaltigkeitslösungen für globale Märkte bereitzustellen.Kommentar der UnternehmensleitungChris Cooper, Chief Executive Officer von XCF Global, fügte hinzu: "Unser Ziel ist es, eine der umfassendsten Plattformen für alternative Energien auf dem Markt aufzubauen, die Produktion, Stromversorgung und Monetarisierung vereint. Diese Transaktion beschleunigt diese Vision. Für Fluggesellschaften und Unternehmenskunden bedeutet dies einen besseren Zugang zu skalierbaren SAF-Lösungen, gepaart mit hochintegrierten Umweltattributen, die die Einhaltung von Vorschriften, die Berichterstattung und langfristige Dekarbonisierungsziele in verschiedenen Märkten unterstützen."Sunny Trinh, Chief Executive Officer von DevvStream, kommentierte: "Diese Transaktion schafft eine Plattform mit der Größe, Integration und dem Ehrgeiz, im globalen Wettbewerb der Energiewende zu bestehen. Wir führen Infrastruktur-, Kraftstoff- und Umweltmärkte in einem einzigen, skalierbaren Geschäftsmodell zusammen."Jay Patel, Chief Executive Officer von Southern Energy Renewables, kommentierte: "Die Fähigkeit von Southern, Technologien und Projekte der nächsten Generation bereitzustellen, um saubere Produkte ohne staatliche Subventionen anzubieten, ist ein echter Game-Changer. Gemeinsam planen wir, Energieunabhängigkeit zu schaffen und die heimische Lieferkette mit einem diversifizierten Produktportfolio zu unterstützen. Das Tolle an dieser Plattform ist, dass wir in der Lage sein werden, mit China und dem Rest der Welt zu konkurrieren; viel zu lange konnte China die weltweit verwendeten Referenzprodukte festlegen."Genehmigungen und AbschlussbedingungenDie Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre, dem Inkrafttreten der SEC-Registrierungserklärung auf Formular S-4, den Genehmigungen der Börsen einschließlich der Notierung an der Nasdaq, dem Abschluss der Finanzierung, der Umstellung der Anlagen sowie kommerziellen Meilensteinen und Fairness Opinions.Über XCF Global, Inc.CF Global, Inc. ("XCF") (Nasdaq: SAFX) ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Flugkraftstoffe, das sich der Beschleunigung des Übergangs der Luftfahrtindustrie zu Netto-Null-Emissionen verschrieben hat. Unsere Flaggschiff-Anlage, New Rise Reno, verfügt über eine genehmigte Nennproduktionskapazität von 38 Millionen Gallonen pro Jahr, was XCF zu einem Vorreiter unter den großen SAF-Produzenten in Nordamerika macht. XCF arbeitet daran, eine Reihe potenzieller Expansionsmöglichkeiten in Nevada, North Carolina und Florida voranzutreiben und Partnerschaften im Energie- und Transportsektor aufzubauen, um SAF weltweit zu skalieren. XCF ist am Nasdaq Capital Market notiert und wird unter dem Tickersymbol SAFX gehandelt.Weitere Informationen finden Sie unter XCF.GlobalÜber DevvStreamDevvStream (Nasdaq: DEVS) ist ein Unternehmen für Kohlenstoffmanagement, das sich auf die Entwicklung, Investition und den Verkauf von Umwelt-Assets weltweit konzentriert, darunter Emissionszertifikate und Zertifikate für erneuerbare Energien.Über Southern Energy RenewablesSouthern Energy Renewables Inc. ist ein in den USA ansässiger Entwickler von sauberen Kraftstoffen, Chemikalien und Produkten, der sich auf die Förderung groß angelegter Projekte zur Umwandlung von Biomasse in Kraftstoffe konzentriert. Diese Projekte sind darauf ausgelegt, CO2-negative SAF und grünes Methanol zu produzieren, unterstützt durch integrierte CO2-Abscheidung und -Sequestrierung.Weitere Informationen und BezugsquellenIm Zusammenhang mit der geplanten Unternehmenszusammenschluss-Transaktion zwischen XCF, DevvStream und Southern wird XCF relevante Unterlagen erstellen und bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") einreichen, einschließlich einer Registrierungserklärung auf Formular S-4, die vorläufige Vollmachtserklärungen von DevvStream und XCF enthalten wird, die zugleich einen Prospekt von XCF darstellen (die "Vollmachtserklärungen/Prospekt"). Eine endgültige Vollmachtserklärung wird voraussichtlich an die Aktionäre von DevvStream und XCF zum Stichtag versandt, der für die Abstimmung über die geplante Unternehmensfusion und andere in den Vollmachtserklärungen/dem Prospekt beschriebene Angelegenheiten festgelegt wird. DevvStream, XCF und Southern können im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion auch weitere Dokumente bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreichen. Diese Mitteilung ersetzt weder eine Vollmachtserklärung, eine Registrierungserklärung oder einen Prospekt noch irgendein anderes Dokument, das DevvStream und Southern (soweit zutreffend) im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC oder den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreichen könnten. VOR EINER ABSTIMMUNGS- ODER ANLAGEENTSCHEIDUNG WERDEN ANLEGER UND WERTPAPIERINHABER VON DEVVSTREAM DRINGEND GEBETEN, DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNGEN/ PROSPEKTE, SOBALD DIESE VERFÜGBAR SIND, SOWIE ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE VON DEVVSTREAM ODER SOUTHERN BEI DER SEC ODER DEN KANADISCHEN WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDEN EINGEREICHT WURDEN ODER EINGEREICHT WERDEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEPLANTEN TRANSAKTION, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA DIESE DOKUMENTE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN. Die Anleger und Wertpapierinhaber von DevvStream können kostenlose Exemplare der Vollmachtserklärung/des Prospekts (sobald diese verfügbar sind) sowie anderer Unterlagen, die wichtige Informationen über DevvStream, Southern und andere an der geplanten Transaktion beteiligte Parteien enthalten, kostenlos über die von der SEC unterhaltene Website unter www.sec.gov beziehen. Kopien der bei der SEC eingereichten Dokumente von (i) XCF sind kostenlos unter der Registerkarte "Financials" auf der Seite "Investors" der XCF-Website unter https://xcf.global/investor-relations/financials/sec-filings/ oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von XCF unter safx@xcf.global erhältlich und (ii) von DevvStream kostenlos unter der Rubrik "Financials" auf der Seite "Investor Relations" der Website von DevvStream unter www.devvstream.com/investors/ oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von DevvStream unter ir@devvstream.com.Teilnehmer an der AufforderungDevvStream, Southern, XCF, EEME sowie deren jeweilige Vorstandsmitglieder und bestimmte leitende Angestellte und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Aufforderung zur Stimmrechtsübertragung an die Aktionäre von DevvStream und XCF im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen zu den Direktoren und Führungskräften von (i) XCF sind in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K/A enthalten, der am 31. Oktober 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in seinem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der am 31. März 2026 bei der SEC eingereicht wurde, und in anderen Dokumenten, die anschließend bei der SEC eingereicht wurden, sowie (ii) DevvStream sind in der Vollmachtserklärung von DevvStream für die Jahreshauptversammlung 2025 enthalten, die am 18. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen Dokumenten, die anschließend bei der SEC eingereicht wurden. Weitere Informationen zu den Teilnehmern an den Stimmrechtswerbungen sowie eine Beschreibung ihrer direkten oder indirekten Interessen, sei es durch Wertpapierbestände oder anderweitig, werden in der Vollmachtserklärung/dem Prospekt und anderen relevanten Unterlagen enthalten sein, die bei der SEC eingereicht werden (sobald diese verfügbar sind). Diese Dokumente können kostenlos bei den oben genannten Quellen angefordert werden.Kein Angebot oder AufforderungDiese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung dar; es erfolgt auch kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung entspricht.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich Aussagen zu den im Unternehmenszusammenschlussvertrag vorgesehenen Transaktionen, der erwarteten Struktur, dem Zeitplan und den Bedingungen der geplanten Transaktion, dem erwarteten Abschluss der Anlagenumstellung, das Erreichen bestimmter finanzieller und operativer Meilensteine (einschließlich annualisierter Umsätze mit gemischten Brennstoffprodukten von über 1,0 Mrd. USD und eines minimalen annualisierten EBITDA von 100 Mio. USD), die erwartete Emission staatlich unterstützter Anleihen durch Southern sowie die Bewertung, die die Parteien anstreben. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich: Aussagen bezüglich des erwarteten Zeitplans, der Struktur und der Bedingungen der geplanten Transaktion; der Fähigkeit der Parteien, die geplante Transaktion unter Berücksichtigung der verschiedenen Abschlussbedingungen abzuschließen; der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion; rechtlicher, wirtschaftlicher und regulatorischer Bedingungen; sowie aller Annahmen, die den vorgenannten Punkten zugrunde liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Umstände und Ergebnisse sowie auf andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und sind manchmal durch Wörter wie "anstreben", "könnte", "wird", "sollte", "potenziell", "beabsichtigen", "erwarten", "sich bemühen", "anstreben", "voraussehen", "schätzen", "überschätzen", "unterschätzen", "glauben", "planen", "könnte", "würde", "prognostizieren", "vorhersagen", "fortsetzen", "Ziel", "Zielsetzung", "Ziel", "konzipiert" oder den Verneinungen dieser Wörter oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken gekennzeichnet, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Prioritäten, Pläne oder Absichten von XCF, DevvStream oder Southern beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen, Erwartungen und Annahmen, die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen unterliegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.Wir können keine Gewähr dafür geben, dass solche Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden, und daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Plänen, Schätzungen oder Erwartungen abweichen.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ergebnisse wesentlich abweichen, umfassen unter anderem: (1) Veränderungen der inländischen und ausländischen Geschäfts-, Markt-, Finanz-, politischen, regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen; (2) das Risiko, dass sich die Umstellung der Anlage verzögert, nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abgeschlossen wird oder zusätzliches Kapital über die derzeitigen Erwartungen hinaus erfordert; (3) das Risiko, dass XCF nicht in der Lage ist, die festgelegten annualisierten Umsatz- und EBITDA-Schwellenwerte zu erreichen, die in erheblichem Maße von der Geschäftsentwicklung, den Betriebsergebnissen, der Marktnachfrage, den Umsetzungsfähigkeiten und anderen Faktoren von XCF abhängen; (4) das Risiko, dass Southern keine Genehmigung zur Ausgabe von Anleihen im Wert von bis zu 400 Millionen US-Dollar erhält, dass sich die Ausgabe dieser Anleihen verzögert, zu ungünstigeren Konditionen erfolgt oder gar nicht stattfindet; (5) das Risiko, dass XCF die geltenden Standards der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung nicht erfüllen oder aufrechterhalten kann, einschließlich der Wiedererlangung der Einhaltung der Mindestgebotspreis-Anforderung von 1,00 US-Dollar, was zu einer Dekotierung führen könnte, wenn die Einhaltung nicht innerhalb der geltenden Nachbesserungsfristen wiederhergestellt wird; (6) die Unfähigkeit, die in der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss vorgesehenen Abschlussbedingungen zu erfüllen oder darauf zu verzichten; (7) das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zur Kündigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten oder die zu Streitigkeiten oder Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Auslegung, Durchsetzbarkeit oder Erfüllung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; (8) der Ausgang etwaiger Gerichtsverfahren, die gegen XCF, DEVS, Southern, EEME oder deren jeweilige verbundene Unternehmen eingeleitet werden könnten, was kostspielig und zeitaufwendig sein, die Aufmerksamkeit des Managements ablenken und die Liquidität oder die Finanzlage beeinträchtigen könnte; (9) Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs, des Zeitpunkts oder des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung durch eine der Parteien und der Zufriedenheit jeder Partei damit; (10) Unsicherheiten hinsichtlich der Bewertungen, der Kapitalstruktur, der Finanzierungsvereinbarungen, der Beteiligungsverhältnisse oder der Aufteilung der wirtschaftlichen Interessen, die in der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss vorgesehen sind, einschließlich des Risikos, dass die Parteien im Falle des Abschlusses der geplanten Transaktion ihr Ziel, ein kombiniertes Unternehmen im Wert von 3,0 Milliarden US-Dollar zu schaffen, möglicherweise nie erreichen (zum Zeitpunkt dieser Erklärung stellt diese Aussage lediglich ein Ziel dar, das die Parteien zu einem späteren Zeitpunkt erreichen wollen, und dieses Ziel wurde in der Vergangenheit nicht erreicht und wird möglicherweise auch in Zukunft nie erreicht werden); (11) Änderungen an der Struktur, dem Zeitplan oder den Bedingungen einer geplanten Transaktion, die aufgrund geltender Gesetze, Vorschriften, bilanzieller Erwägungen, Börsenanforderungen oder behördlicher Vorgaben erforderlich sein könnten oder als angemessen erachtet werden; (12) das Risiko, dass erforderliche behördliche, staatliche, börsliche oder aktionärsseitige Genehmigungen nicht eingeholt werden, sich verzögern oder Bedingungen unterliegen, die sich nachteilig auf die Parteien oder die erwarteten Vorteile einer geplanten Transaktion auswirken könnten; (13) das Risiko, dass die Bekanntgabe der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss oder die Verfolgung der geplanten Transaktionen die aktuellen Pläne, den Betrieb oder die Beziehungen von XCF, DEVS oder Southern stört; (14) das Risiko, dass die erwarteten Vorteile einer geplanten Transaktion aufgrund von Wettbewerb, Herausforderungen bei der Umsetzung, Marktbedingungen oder der Unfähigkeit, das Geschäft profitabel auszubauen und zu führen, nicht realisiert werden; (15) Kosten, Aufwendungen und Ablenkung des Managements im Zusammenhang mit potenziellen Rechtsstreitigkeiten und geplanten Transaktionen; (16) Änderungen geltender Gesetze, Vorschriften oder Durchsetzungsprioritäten, einschließlich umfangreicher Regulierungs- und Compliance-Verpflichtungen, die für die Geschäfte der Parteien gelten; und (17) sonstige wirtschaftliche, geschäftliche, wettbewerbsbezogene, betriebliche oder finanzielle Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Managements liegen, einschließlich derjenigen, die in den folgenden Unterlagen enthalten sind: (i) den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XCF, einschließlich der endgültigen Vollmachtserklärung/des endgültigen Prospekts im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss, die am 6. Februar 2025 bei der SEC eingereicht wurden, dieser Pressemitteilung und anderer Unterlagen, die XCF bei der SEC eingereicht hat oder in Zukunft einreichen wird, sowie (ii) dem Formular 10-K von DevvStream für das am 31. Juli 2025 endende Geschäftsjahr, das am 6. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie nachfolgenden Berichten, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und auf dem Profil von DevvStream unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.Obwohl die Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss für die Parteien bindend ist, verpflichtet sie die Parteien nicht, die geplante Transaktion durchzuführen. Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt weiterhin der Erfüllung oder dem Verzicht auf die geltenden Abschlussbedingungen, und die Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss kann gemäß ihren Bestimmungen gekündigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt vollzogen wird. Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit haben und keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse darstellen.Alle zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Weder DevvStream, XCF, Southern noch EEME übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder Entwicklungen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die zukünftige Verbreitung dieser Pressemitteilung noch die fortgesetzte Verfügbarkeit dieser Pressemitteilung in archivierter Form auf der Website von DevvStream unter www.devvstream.com/investors/ oder auf der Website von XCF unter www.xcf.global/investor-relations sollte als Aktualisierung oder Bekräftigung dieser Aussagen zu einem zukünftigen Zeitpunkt angesehen werden.Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.ContactsKontakt für InvestorenbeziehungenDevvStream: ir@devvstream.comXCF: media@xcf.globalSouthern: info@southernenergyrenew.com

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