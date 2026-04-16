Die Bullen sind zurück: Nach einer zähen Durststrecke drehen die KI-Highflyer an der Wall Street wieder auf. Doch während Nvidia, Microsoft und Co wieder Gas geben, sorgt ein Terroraktion gegen OpenAI-Chef Sam Altman für einen Schock in der Branche. Das KI-Genie meldet sich zu Wort.Am Freitagabend kam es in San Francisco zu einem gezielten Angriff auf das Wohnhaus des Tech-Managers. Ein 20-jähriger Mann aus Texas, der als Daniel Moreno-Gama identifiziert wurde, soll laut Behörden einen Brandsatz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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