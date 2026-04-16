Berlin (ots) -Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), geht davon aus, dass der Tankrabatt verlängert wird.Wegner sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, an den Tankstellen gebe es derzeit eine Preisspirale, die ihresgleichen suche: "Viele Leute wissen nicht mehr, wie sie das bezahlen sollen; und das hat natürlich Auswirkungen nicht nur auf die Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern auch auf das Taxigewerbe und die Handwerksbetriebe."Deswegen sei die Entlastung dringend nötig, betonte Wegner. Vor allem aber brauche es nachhaltige Lösungen: "Auch Experten erklären ja sehr klar, dass es, selbst wenn sich die Lage im Nahen Osten entspannt, eine längere Zeit dauert, bis sich die Preise wieder reduzieren. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Entlastung nur für zwei Monate gelten kann, sondern dass sie sehr, sehr schnell verlängert werden muss."Das Interview zum Nachhören: Interview - Wegner (CDU): Tankrabatt muss verlängert werden | rbb24 Inforadio (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inforadio.de%2Frubriken%2Finterviews%2F2026%2F04%2F16%2Fspritpreis-entlastung-bundesregierung-wegner-cdu.html&data=05%7C02%7Cinforadio-ina%40inforadio.de%7Ca93c5315404d43b93c4508de9b7eb662%7Cef042fabe3124d51aaed5bac7b4c33cc%7C0%7C0%7C639119165689071066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sQd6g%2Fthxn8sdIiC9f5ZByvc%2FeQYWi7MKmPiPIsKqBw%3D&reserved=0)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6256320