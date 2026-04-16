© Foto: Dall-ETether tätigt den nächsten großen Bitcoin-Kauf und baut seine Position mit 951 neuen Coins aus, während sich der Bitcoin-Kurs wieder über 75.000 US-Dollar behauptet.Der Stablecoin-Gigant Tether hat 951 Bitcoin im Wert von rund 70 Millionen US-Dollar in seine Reserven aufgenommen. Die Transaktion erfolgte am Mittwoch über die Kryptobörse Bitfinex und wurde durch Daten von Arkham Intelligence sichtbar gemacht. Bitcoin stabil über 75.000 US-Dollar Am Donnerstagfrüh notiert Bitcoin bei 75.050 US-Dollar und damit 1,4 Prozent im Plus. Seit 2023 verfolgt Tether die Strategie, bis zu 15 Prozent seines operativen Gewinns in Bitcoin zu investieren. Die Coins werden dabei regelmäßig von Bitfinex in …Den vollständigen Artikel lesen
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