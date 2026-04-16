NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Martin Comtesse am Donnerstagmorgen. Die Schweizer lägen mit dem bereinigten operativen Ergebnis in der Spur, spätestens im vierten Quartal den Breakeven zu schaffen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0042615283
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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