FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OCTOPUS (APAC) HLDGS.LTD. 6NY SG1CF0000001
AB/FROM ONWARDS 16.04.2026 09:00 CET
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OCTOPUS (APAC) HLDGS.LTD. 6NY SG1CF0000001
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