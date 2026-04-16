© Foto: UnsplashAllbirds will als NewBird AI ins Geschäft mit Rechenleistung einsteigen. Anleger drehen durch und jagen die Aktie dreistellig nach oben. Kaum ein Wert zeigt die aktuelle Gier so deutlich.Der einst gefeierte Schuhhersteller Allbirds hat mit seiner überraschenden KI-Wende eines der spektakulärsten Kursfeuerwerke des Jahres ausgelöst. Nachdem das Unternehmen den Umbau vom Sneaker-Anbieter zum Betreiber von KI-Recheninfrastruktur angekündigt hatte, schoss die Aktie im regulären US-Handel um 582 Prozent nach oben. Im nachbörslichen Handel setzte dann Ernüchterung ein: Das Papier verlor wieder rund 25 Prozent. Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne …Den vollständigen Artikel lesen
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