The NAGA Group AG treibt ihre Transformation konsequent voran - und setzt dabei voll auf Künstliche Intelligenz. Erste operative Effekte sind bereits sichtbar und könnten das Geschäftsmodell grundlegend verändern. Für Anleger stellt sich die Frage: Wird KI hier zum echten Gamechanger? KI im Alltag angekommen - Effizienz steigt spürbar NAGA ist längst über die Testphase hinaus. Künstliche Intelligenz ist inzwischen fest in zentrale Geschäftsprozesse integriert - und zeigt messbare Ergebnisse. Im Kundenservice werden rund zwei Drittel aller Anfragen automatisiert bearbeitet. Gleichzeitig kann das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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