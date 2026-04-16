Die Renaissance der Fintechs zeichnet sich ab. Der Fokus-Sektor sind Digitale Broker & Handelsplattformen. Sozusagen das "Web 4.0" im Finanzwesen. 2026 erleben wir eine Zäsur im Finanzsektor. Die Branche hat sich von der reinen "Wachstum-um-jeden-Preis"-Mentalität verabschiedet und liefert nun belastbare Gewinne. Der Wandel wird ist von regulatorischer Klarheit und KI-Agenten, die Portfolios in Echtzeit optimieren, geprägt.
In der heutigen Ausgabe der TB-Daily stellen wir den "Gold-Standard" moderner Vermögensverwalter und eine europäische Cash-Maschine vor. Als Vorgeschmack finden Sie den Chart eines der Unternehmen hier angehängt. Wenn Sie unseren Trades folgen wollen, können Sie das über folgenden Link. Aber Achtung: Diese Spekulationen eignen sich nur für Mutige.
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