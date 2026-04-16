Frankfurt am Main (ots) -- Qonto-Nutzer können offene Forderungen ab sofort direkt aus ihrer Business-Finance-Plattform heraus professionell managen- Debtist, eines der führenden Digitalinkassos Europas, ist der erste und einzige Inkassoanbieter in Deutschland, der direkt in Qonto integriert ist- Die Integration erleichtert Hunderttausenden KMU den Zugang zu professionellem ForderungsmanagementDebtist gibt heute seine Integration in Qonto bekannt, einer der führenden Geschäftskonten und Business-Finance-Plattformen in Europa mit über 600.000 Unternehmenskunden aus 8 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Debtist ist damit bisher einzige Inkassounternehmen, das direkt in Qonto integriert ist.Bislang war professionelles Forderungsmanagement vor allem großen Unternehmen mit eigenen Finance-Abteilungen vorbehalten. Kleinere Forderungen waren für traditionelle Inkassodienstleister oft kein attraktives Geschäft und eine professionelle Betreuung damit für viele KMUs kaum erreichbar.Mit dem Integrationsansatz von Debtist ändert sich das: Qonto-Nutzer können offene Forderungen ab sofort direkt in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung professionell managen, ganz ohne zusätzliche Abstimmungen, manuelle Übergaben oder Systemwechsel."Forderungsmanagement ist eines der letzten großen ungelösten Probleme für kleine und mittlere Unternehmen. Mit Qonto bringen wir die Lösung direkt dorthin, wo unsere Kunden ohnehin arbeiten, ganz ohne Umwege. Dass wir als einziges Inkassounternehmen bei Qonto integriert sind, ist für uns ein klares Signal: Professionelles Forderungsmanagement ist jetzt auch für kleinere Unternehmen selbstverständlich." - Tony Zabel, Co-Founder, DebtistBewährte Infrastruktur für einen neuen MarktDebtist verarbeitet über 400.000 Akten jährlich und managt ein Forderungsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro p.a. Über 7.000 Integrationen verbinden die Plattform mit bestehenden Buchhaltungs- und ERP-Systemen. Mehr als 800 Unternehmen, darunter TeamViewer, Personio, Enterprise und CopeCart, setzen bereits auf Debtist. Die Integration in Qonto bringt diese Infrastruktur nun direkt zu Hunderttausenden weiterer Unternehmen."Offene Forderungen sind für viele unserer Kundinnen und Kunden ein echtes Problem. Das gilt vor allem für kleinere Unternehmen ohne eigene Finanzabteilung. Mit der Integration von Debtist in Qonto bauen wir somit eine weitere Hürde ab: Professionelles Forderungsmanagement funktioniert jetzt direkt auf der Plattform, ohne Systemwechsel oder manuelle Umwege. Genau das ist die Art von nahtloser Lösung, die Zeit spart und Unternehmerinnen und Unternehmern mehr Kontrolle über ihren Cashflow gibt." - Malte Dous, MD Central Europe, QontoIn weniger als drei Jahren zu Europas führenden PlattformenDebtist verfolgt seit seiner Gründung 2023 den Ansatz, Forderungsmanagement direkt in Software-Plattformen einzubetten, anstatt es als separates Produkt anzubieten. In weniger als drei Jahren hat das Unternehmen dabei von Anfang an profitabel gewachsen. Die Partnerschaft mit Qonto ist der bislang größte Schritt in dieser Entwicklung, weitere Partnerschaften sind bereits in Planung.Über DebtistDebtist, gegründet im Jahr 2023 mit Hauptsitz in Frankfurt, ist ein innovativer Anbieter digitaler Inkassolösungen, der das traditionelle Forderungsmanagement durch den Einsatz automatisierter Prozesse, künstlicher Intelligenz und modernster Technologien neu definiert. Mit einem umfassenden End-to-End-Angebot, das von Zahlungserinnerungen bis hin zu gerichtlichen Schritten reicht, und der nahtlosen Integration in bestehende Buchhaltungssysteme profitieren Kunden von einem intuitiven Dashboard, das jederzeit den vollständigen Überblick gewährleistet. Mit einem klaren Fokus auf Effizienz, Transparenz und einem partnerschaftlichen, kundenorientierten Ansatz gestaltet Debtist nachhaltig die Zukunft des Inkassos - sowohl in Deutschland als auch international.Website: debtist.com I LinkedIn: linkedin.com/debtist (https://www.linkedin.com/company/debtist/)Über QontoQonto ist Europas führende Finanzmanagementlösung für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Selbständige mit über 600.000 Kunden in acht Ländern. Gegründet wurde Qonto von Alexandre Prot und Steve Anavi und ist seit 2017 am Markt. Qonto vereint Geschäftskonto, Rechnungsstellung, Buchhaltung und Ausgabenmanagement in einer einzigen, intuitiven Lösung. Mit einer Investitionssumme von über 600 Millionen Euro und einem internationalen Team von mehr als 1.600 Mitarbeitenden transformiert Qonto die Finanzverwaltung für Unternehmen in Europa - durch innovative Produkte, transparente Preisgestaltung und einen Kundenservice, der rund um die Uhr erreichbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter: https://qonto.com/de/pressPressekontakt:Debtist GmbHMarketing & PRLaura SchottTaunustor 1D - 60310 Frankfurt am MainE: l.schott@debtist.dehttps://www.debtist.com/Original-Content von: Debtist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178729/6256360