Die nächste Phase der Künstlichen Intelligenz spielt nicht nur in Rechenzentren, sondern direkt in der realen Wirtschaft. Genau dort setzt dieser Konzern an: Digitale Zwillinge, automatisierte Prozesse und intelligente Steuerungssysteme sorgen für messbare Effizienzgewinne - und öffnen die Tür für steigende Margen.Entscheidend ist die Plattformstrategie. Statt isolierter Lösungen entsteht ein vernetztes Ökosystem, das Kunden tief bindet und kontinuierliche Erlöse sichert. Gleichzeitig wächst der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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