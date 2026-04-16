Obwohl Windows 11 zahlreiche Features bietet, fehlen einige Funktionen, die andere Betriebssysteme bieten. Das hat auch ein Entwickler erkannt, der jetzt ein praktisches Tool auf GitHub veröffentlicht hat, um ein besonderes macOS-Feature zu Windows zu bringen. Wer regelmäßig zwischen Windows und macOS wechselt, wird schnell einige Features des jeweils anderen Betriebssystems bei der Arbeit oder im Privatleben vermissen. Das Erlebnis auf beiden Plattformen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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