Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte werden von den Nachrichten zum Nahost-Konflikt und zur Straße von Hormus beeinflusst, so die Analysten der Helaba.Derzeit würden Marktteilnehmer auf fortgesetzte Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran setzen, die Risikobereitschaft sei gestiegen und die Renditen seien im Zuge rückläufiger Energiepreise gesunken. Zudem lasse EZB-Präsidentin Lagarde keine Neigung zu Zinserhöhungen erkennen. Ein Schritt Ende des Monats werde nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 20% gehandelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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