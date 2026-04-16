Linz (www.anleihencheck.de) - Norges Bank hatte bislang signalisiert, den Leitzins im Laufe des Jahres zu senken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Nahost-Krieg habe jedoch zu einem Kurswechsel geführt. Bei der Sitzung Ende März sei der Leitzins zwar unverändert bei 4,0% geblieben, zugleich habe die Notenbank aber mögliche Anhebungen bei kommenden geldpolitischen Treffen angedeutet. Hauptgrund sei die hartnäckig hohe Inflation, die über den Prognosen liege. Auch das Lohnwachstum dürfte stärker ausfallen als noch im Dezember erwartet. Entsprechend sei der Zinspfad angepasst worden und signalisiere nun einen Zinsschritt im Juni. Abhängig von der weiteren Konjunktur- und Preisentwicklung sei in der zweiten Jahreshälfte eine weitere Anhebung nicht auszuschließen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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