Volkswagen nimmt für den Produktionsstopp des ID.4 im US-Werk in Chattanooga offenbar eine Abschreibung von mehreren Hundert Millionen Euro in Kauf. Analysten bezifferen die Belastung für das erste Quartal auf über 500 Millionen Euro. Volkswagen hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass die Produktion des ID.4 im US-Werk Chattanooga noch im April eingestellt wird. Bereits im Herbst 2025 hatte VW die lokale Produktion des E-SUV pausiert, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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