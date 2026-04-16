Ford hat angekündigt, seine verlustreiche Elektroauto-Sparte Model e umzubauen. Das wichtige Team für Elektrofahrzeuge, Digitales und Design geht in einer anderen Abteilung auf. Der US-Konzern verliert dabei zudem den Manager, der das Team aufgebaut hat. Offiziell gründet Ford eine "neue Organisation für Produktentwicklung und Industrialisierung, um Fahrzeuge und Technologien der nächsten Generation in großem Maßstab herzustellen", wie das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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