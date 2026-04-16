© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/APDie Earnings stehen an - jetzt wird's ernst! In dieser Episode von Börse, Baby! werfen wir einen genauen Blick auf drei heiße Aktien -VOR ihren Quartalszahlen: Caterpillar, Adidas und Sysco. Die Berichtsaison ist mit den Geschäftsergebnissen der Banken gestartet. Aus europäischer Sicht hat bereits am Mittwoch ein Hochkaräter seine Zahlen vorgelegt: ASML. Es harren aber noch andere spannende Unternehmen hier und jenseits des Atlantiks, ihre Quartalszahlen vorzustellen. Einer dieser Kandidaten ist Adidas. Der Sportartikelhersteller wird am 29.04. über seine Finanzergergebnisse berichten. Dabei steht die Aktie schon lange als Turnaround-Kandidat auf der Liste vieler Anleger. Ein KI-Profiteur …Den vollständigen Artikel lesen
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