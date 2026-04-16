Die Edelmetalle präsentierten sich am Mittwoch insgesamt weiterhin robust, auch wenn der Goldpreis zwischenzeitlich unter Druck geriet. Marktteilnehmer reagierten auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordständen, während geopolitische Unsicherheiten und Inflationssorgen weiterhin Unterstützung bieten. Besonders Silber zeigte erneut eine hohe Dynamik und größere Schwankungsbreiten. Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung am 15.04.2026 sowie auf EUR/USD, Silber, Kupfer und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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