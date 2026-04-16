DJ MÄRKTE ASIEN/Börsianer weiter in Kauflaune - Nikkei-Index mit Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Aufwärtstendenz mit teils neuen Rekorden fortgesetzt. Sie schlossen sich der Vorgabe der Wall Street an, wo der S&P-500-Index ein Allzeithoch erreichte, ebenso der technologielastige Nasdaq-Index, gestützt auch von guten Unternehmenszahlen.

In Tokio markierte der Nikkei-225-Index ein Rekordniveau, der breitere Topix wie auch der Kospi in Seoul schlossen knapp unter ihren Allzeithochs. Als Kurstreiber wurden die andauernde Zuversicht auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg genannt, daneben auch gut ausgefallen Wachstumsdaten aus China. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen sorgte bereits an den Tagen zuvor für eine stabile globale Risikobereitschaft, weil sie Sorgen über Energieversorgungsunterbrechungen und Inflationsdruck milderte. Dazu passend herrschte bei den Ölpreisen trotz der Blockade der Straße von Hormus - mittlerweile praktisch durch Iran und die USA - relative Ruhe. Brent-Öl kostete zuletzt rund 95 Dollar und blieb deutlich unter der 100-Dollar-Marke.

In Tokio legte der breite Topix-500 um 1,2 Prozent zu, in Seoul kam der Kospi um weitere 2,2 Prozent voran. Der HSI in Hongkong (Späthandel) zog um 1,7 Prozent an, der Composite-Index in Shanghai um 0,7 Prozent. Die australische Börse in Sydney hing zurück, der S&P/ASX-200 gab um 0,3 Prozent nach. Hier bremste, dass der Australische Dollar mit einem Plus von 0,3 Prozent zum US-Dollar den höchsten Stand seit Mitte 2022 erreichte. Gestützt worden sei er von einer besseren Risikostimmung und soliden Arbeitsmarktdaten, sagte Kristina Clifton, Währungsstrategin bei CBA. Der Arbeitsmarkt stehe eindeutig auf einem soliden Fundament, kommentierte sie neue Daten.

In China wuchs derweil die Wirtschaft im ersten Quartal gemessen am BIP im Jahresvergleich um 5,0 Prozent, was die Prognose von Ökonomen von 4,9 Prozent ebenso übertraf wie den Wert von 4,5 Prozent aus dem Vorquartal. Zugleich schlug das Wachstum der Industrieproduktion im März mit 5,7 Prozent die Konsensschätzung von 5,4 Prozent, wohingegen die Einzelhandelsumsätze als wichtiger Indikator für den Konsum mit 1,7 Prozent die Wachstumsprognose von 1,9 Prozent knapp verfehlten.

Weiter gesucht waren in der Region Technologie- und Chipwerte vor dem Hintergrund andauernder Zuversicht hinsichtlich der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz. In Tokio gewannen Advantest 3,8, Renesas 3,5, Tokyo Electron 5,3 und Softbank Group 5,1 Prozent. In Seoul verteuerten sich Samsung Electronics um 3,1 und SK Hynix um 1,7 Prozent. In Hongkong gewannen SMIC 0,9 und Hua Hong 1,5 Prozent, die Technologieschwergewichte Alibaba und Tencent 5,7 bzw. 3,1 Prozent.

Die Aktie des Batterieherstellers Contemporary Amperex Technology machte einen Satz um gut 9 Prozent, nachdem das Unternehmen starke Quartalsergebnisse vorgelegt hatte, angetrieben durch eine robuste Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge. CATL meldete einen Umsatzanstieg von 52,5 Prozent und ein Ergebnisplus von 48,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.955,00 -0,3 +2,8 08:00 Topix 500 (Tokio) 2.975,85 +1,2 +11,9 08:00 Kospi (Seoul) 6.226,05 +2,2 +47,7 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 26.384,60 +1,7 +2,9 10:00 Shanghai-Composite 4.055,55 +0,7 +2,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.013,44 -0,2 +7,9 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.586,27 -0,5 -12,3 10:00 KLCI (Malaysia) 1.685,91 +0,2 +0,3 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:16 % YTD EUR/USD 1,1799 +0,0 1,1798 1,1785 +0,5 EUR/JPY 187,43 -0,1 187,53 187,31 +1,9 EUR/GBP 0,8692 -0,1 0,8698 0,8686 -0,3 USD/JPY 158,82 -0,1 158,96 158,92 +1,4 USD/KRW 1.472,60 -0,2 1.474,99 1.474,09 +2,2 USD/CNY 6,8168 -0,0 6,8180 6,8176 -2,5 USD/CNH 6,8150 -0,0 6,8164 6,8156 -2,3 USD/HKD 7,8285 -0,1 7,8339 7,8365 +0,6 AUD/USD 0,7186 +0,3 0,7168 0,7140 +7,7 NZD/USD 0,5909 0,0 0,5909 0,5904 +2,7 BTC/USD 75.029,68 +0,2 74.863,48 73.925,20 -14,4 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 91,84 +0,6 0,55 91,29 Brent/ICE 95,12 +0,2 0,19 94,93 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.823,19 +0,7 33,25 4.789,94 Silber 80,31 +1,6 1,25 79,05 Platin 2.132,00 +1,1 22,25 2.109,75 Angaben ohne Gewähr

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April 16, 2026 03:23 ET (07:23 GMT)

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