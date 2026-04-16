NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Outperform" belassen. Die Markterwartungen dürften nach dem Zwischenbericht des Billigfliegers weiter sinken, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Die Bewertung der Aktien liege aber unterhalb der Tiefpunkte der Vergangenheit./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B7KR2P84
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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