Neue Rekorde an der Wall Street: Anleger setzen auf Entspannung im Iran-Konflikt, fallende Ölpreise und den KI-Hype. Doch das "Beige Book" der Fed sendet Warnungen vor wachsenden Belastungen. Was treibt die Rally - und wo lauern Risiken? An den Börsen herrscht wieder Partystimmung: Der S&P 500 und der Nasdaq haben am Mittwoch neue Höchststände markiert. Während der Dow Jones leicht nachgab, zogen Tech- und KI-Titel die Indizes nach oben. Der Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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