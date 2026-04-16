HEIDELBERG hat seine Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 25/26 auf etwa 6,6% (zuvor etwa 8,0%) gesenkt, bedingt durch geopolitische Spannungen, Währungsrisiken und eine schwächere Produktmischung. Trotz dieser Anpassung bleibt der Umsatz stabil bei etwa 2,4 Mrd. EUR. Das Unternehmen investiert stark in seine neue Verteidigungs- und Energie-Säule (HDAT), was sich negativ auf die aktuellen Margen auswirkt, jedoch zukünftiges Wachstum verspricht. Obwohl die kurzfristige Stimmung durch die Gewinnwarnung gedämpft ist, unterstützen die zugrunde liegenden Effizienzgewinne und die strategische Neupositionierung eine Erholung, sobald sich die makroökonomischen Bedingungen stabilisieren. Wir sind der Überzeugung, dass das langfristige Investitionsargument intakt bleibt, weshalb wir unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 2,60 EUR beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag
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