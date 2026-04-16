Die Heidelberger Druck-Aktie gerät zur Wochenmitte mächtig unter Druck. Nachdem es bereits am Mittwoch um -12% bergab ging, fällt der Kurs auch am Donnerstagmorgen um weitere -5%. Ist der Hype um den Industriekonzern schon wieder vorbei oder sollten Anleger jetzt zuschlagen? Auf den Hype folgt die Gewinnwarnung Erst am Dienstag schoss die Heidelberger Druck-Aktie aufgrund der Marktfantasie rund um das neue Geschäftsfeld Rüstung/Drohnen in die Höhe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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