Wenn Künstliche Intelligenz (KI) falsche Aussagen über Personen oder Organisationen verbreitet, stellt sich die Frage nach der Verantwortung. Ein aktuelles Urteil aus Hamburg zeigt, wann Betreiber für KI-generierte Inhalte haften und warum Ausreden nicht greifen. Bekannt ist, dass Antworten von Künstlicher Intelligenz (KI) nicht immer vollständig korrekt sind. Doch wie ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn eine KI in ihren Ausgaben falsche Tatsachen über Personen, Vereine oder Unternehmen verbreitet? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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