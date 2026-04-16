Die jüngste Erholung des Bitcoins steht auf dem Prüfstand. Onchain-Daten deuten auf einen wachsenden Verkaufsdruck hin. Und auch aus charttechnischer Sicht sollten die Bullen nicht zu euphorisch werden.Am Dienstag kletterte die größte Kryptowährung der Welt kurzzeitig über die Marke von 76.000 Dollar. Dabei testet der Bitcoin eine entscheidende Hürde. Bei 76.800 Dollar liegt nämlich der durchschnittliche Einstandspreis vieler Anleger. Julio Moreno, Forschungsleiter bei CryptoQuant, warnt vor dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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