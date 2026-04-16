FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei vom Wetter geprägt gewesen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Anfang Mai. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006047004
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