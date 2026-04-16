DAX Prognose für Donnerstag, 16.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.028 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Es ging am Vormittag zunächst moderat aufwärts. Der Rücksetzer gegen Mittag wurde zwar direkt zurückgekauft, der Index konnte sich nachfolgend aber nicht nennenswert nach Norden schieben. Es ging im Handelsverlauf zwar über die 24.100 Punkte-Marke, was aber immer wieder zu Gewinnmitnahmen geführt hat. Die Range gestern war überschaubar, den Bullen ist es aber gelungen, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.075 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

Seitwärtsphase mit leicht bullischem Bias Der DAX aktuell bewegt sich weiterhin in einer engen Range, zeigt jedoch eine leichte Aufwärtstendenz mit Vorteil für die Bullen (55 - Wahrscheinlichkeit).

Der DAX aktuell bewegt sich weiterhin in einer engen Range, zeigt jedoch eine leichte Aufwärtstendenz mit Vorteil für die Bullen (55 - Wahrscheinlichkeit). Schlüsselmarke bei 24.149 Punkten entscheidend Oberhalb dieser Marke bleibt die DAX Prognose positiv mit weiteren Kurszielen über 24.300 Punkten. Darunter drohen Rücksetzer in Richtung 24.000 Punkte und tiefer.

Oberhalb dieser Marke bleibt die DAX Prognose positiv mit weiteren Kurszielen über 24.300 Punkten. Darunter drohen Rücksetzer in Richtung 24.000 Punkte und tiefer. Momentum fehlt für klaren Ausbruch Trotz stabiler Struktur gelingt es dem DAX aktuell nicht, sich nachhaltig nach oben zu lösen. Ein dynamischer Impuls über das Wochenhoch ist notwendig für eine stärkere Aufwärtsbewegung.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete am Mittwoch bei 24.028 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte im weiteren Verlauf eine moderate Aufwärtsbewegung. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden zügig gekauft, jedoch fehlte dem Markt die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch über die Marke von 24.100 Punkten.

Im Tagesverlauf etablierte sich eine enge Handelsspanne, wobei Gewinnmitnahmen wiederholt ein Weiterlaufen nach oben verhinderten. Dennoch konnte der Index einen leichten Tagesgewinn verbuchen und schloss bei 24.075 Punkten. Auch nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung fort.

Innerhalb des DAX dominierten leicht die Gewinner: 22 Aktien schlossen im Plus, 18 im Minus. Zu den stärksten Werten gehörten SAP, Brenntag und Zalando, während Fresenius Medical Care, Mercedes-Benz Group und Fresenius SE zu den schwächeren Titeln zählten....

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