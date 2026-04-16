Chart des Tages | S&P 500 steigt auf ein Allzeithoch! (16.04.2026)

Der S&P 500 konnte am Dienstag die Marke von 7.000 Punkten überwinden und setzte seine Rally am Mittwoch mit neuen Allzeithochs fort. Hintergrund ist vor allem die steigende Hoffnung auf diplomatische Fortschritte zwischen den USA und Iran. Aktuell testet der Index den Bereich um 7.050 Punkte und verzeichnet damit die vierte starke Sitzung in Folge.

Ein zentraler Treiber bleibt die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten. Iran signalisierte, dass im Falle erfolgreicher Gespräche die Nutzung omanischer Gewässer zur Öffnung der Straße von Hormus ermöglicht werden könnte, inklusive Sicherheitsgarantien für den Schiffsverkehr. Diese Entwicklung wirkt unterstützend auf die globale Risikostimmung.

?S&P 500 WKN A0AET0 - ISIN US78378X1072 - Ticker: S&P 500

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken....

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