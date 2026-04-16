Nächste Phase der PIF-Strategie definiert Roadmap bis 2030, während PIF die wirtschaftliche Transformation Saudi Arabiens weiter vorantreibt

Die strategie konzentriert sich auf die Maximierung der finanziellen Erträge, die Stärkung der Investmenteffizienz und die Steigerung der Beteiligung des Privatsektors

Investments werden in drei Portfolios strukturiert sein: Visionsportfolio, Strategisches Portfolio und Finanzportfolio

Visionsportfolio katalysiert Entwicklung von sechs Ökosystemen innerhalb der lokalen Wirtschaft

Der Vorstand von PIF genehmigte unter Vorsitz von Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz, Premierminister und Vorsitzender des Vorstands von PIF, die Strategie von PIF für 2026 bis 2030, welche die langfristige Strategie von PIF fortsetzt. Die Strategie konzentriert sich auf die Bereitstellung wettbewerbsfähiger inländischer Ökosysteme mit dem Ziel, Sektoren zu verbinden, das volle Potential strategischer Assets zu nutzen, langfristige Erträge zu maximieren, die wirtschaftliche Transformation Saudi Arabiens weiter voranzutreiben und die Lebensqualität seiner Einwohner weiter zu verbessern.

Die Strategie für 2026 bis 2030 ist eine natürliche Weiterentwicklung, während PIF von einer Periode, die durch schnelles Wachstum und Beschleunigung geprägt war, zu einer neuen Phase der anhaltenden Wertschaffung übergeht, mit einem verstärkten Fokus auf der Maximierung des Einflusses, der Steigerung der Effizienz von Investments und der Anwendung der höchsten Standards in puncto Governance, Transparenz und institutionelle Exzellenz. Zudem wird PIF die Rolle des Privatsektors als effektiver Partner für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung weiter stärken.

Im Rahmen der Strategie für 2026 bis 2030 hat PIF seine Investments in drei Portfolios strukturiert. Das Visionsportfolio soll Synergien in strategischen Sektoren nutzen, den Wert für Unternehmen des PIF-Portfolios maximieren und das Wachstum der lokalen Wirtschaft weiter ankurbeln. Durch die Bereitstellung von sechs wettbewerbsfähigen inländischen Ökosystemen und die weitere Integration der Investments von PIF wird es zu nationalen Prioritäten beitragen. Das Visionsportfolio wird neue Möglichkeiten für den inländischen Privatsektor als Investor, Partner und Anbieter freisetzen, um seine Rolle als effektiver Partner für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu stärken und globale Partner und Investoren anzuziehen.

Die sechs Ökosysteme umfassen: Tourismus, Reise und Unterhaltung; Stadtentwicklung und Lebensqualität; Fortgeschrittene Herstellung und Innovation; Industrie und Logistik; Infrastruktur für saubere Energie, Wasser und erneuerbare Energien; und NEOM.

Das strategische Portfolio wird aktiv zentrale strategische Assets managen, um finanzielle Erträge und den Einfluss der Unternehmen von PIF zu maximieren, und gleichzeitig ihre Bemühungen unterstützen, Kapital zu gewinnen und weltweit an die Spitze zu kommen. Zudem wird PIF über das strategische Portfolio weiterhin Investitionsmöglichkeiten verfolgen, die sich aus langfristigen globalen Trends ergeben.

Das Finanzportfolio wird sich auf die Bereitstellung nachhaltiger finanzieller Erträge konzentrieren, um die finanzielle Position von PIF weiter zu stärken und den nationalen Reichtum für zukünftige Generationen auszubauen. Er wird die direkten und indirekten Investments von PIF in globalen Märkten verwalten, um die Erträge zu maximieren, und ein stärker diversifiziertes und resilienteres Portfolio aufbauen. Er wird internationale Partnerschaften stärken, um Kapital anzuziehen und den Zugang zu globalen Investmentgelegenheiten zu verbessern.

Seine Hoheit Yasir Al-Rumayyan, Gouverneur von PIF, sagte: "Die Strategie von PIF wird weiterhin unser nationales und internationales Wachstum unterstützen. In weniger als einem Jahrzehnt haben wir beispiellose Projekte lanciert, darunter Giga-Projekte und große Immobilienprojekte, neben einzigartigen Investments in strategischen Sektoren wie künstliche Intelligenz, Gaming und eSport sowie erneuerbare Energien. Zudem versechsfachte PIF sein verwaltetes Vermögen und konnte globale Partner und Kapital für die Transformation Saudi Arabiens gewinnen. PIF wird auch weiterhin die Ziele der Saudi Vision 2030 unterstützen, indem es aufbauend auf den Leistungen der PIF-Strategie 2021-2025 wettbewerbsfähige inländische Ökosysteme bereitstellt, in nationale Champions investiert, die das Potenzial haben, weltweit anzutreten, und weltweite Wirtschaftspartnerschaften aufbaut."

"Die Strategie 2026 bis 2030 ist ein natürlicher nächster Schritt im Wachstum von PIF. Sie bietet unseren Partnern mehr Gelegenheiten, neben PIF in hochwertige Vermögenswerte und Ökosysteme zu investieren. Innerhalb der nächsten fünf Jahre werden wir auf unseren großartigen Leistungen aufbauen und unsere globale Führungsposition stärken, um PIF und Saudi Arabien zum Erfolg zu verhelfen."

PIF wird auch weiterhin agil in lokale und internationale Märkte investieren und seine Fähigkeit aufrechterhalten, auf künftige Gelegenheiten zu reagieren, die der lokalen Wirtschaft zugutekommen und eine sich stets im Wandel befindliche Weltwirtschaft beeinflussen. Es wird diszipliniert Wertrealisierung, nachhaltige Erträge, mehr Kapitaleffizienz und die höchsten institutionellen Standards priorisieren, während es Innovation und den erweiterten Einsatz von Daten und künstlicher Intelligenz fördert.

Die Strategie für 2026 bis 2030 von PIF gibt eine klare strategische Richtung für die kommenden Jahrzehnte vor. Sie stärkt auch die Position von PIF als lokaler und globaler Investor mit einem diversifizierten und resilienten Portfolio, das zum langfristigen ökonomischen Wohlstand Saudi Arabiens beiträgt. Die Mission von PIF bleibt unverändert: die ökonomische Transformation Saudi Arabiens voranzutreiben und nachhaltige finanzielle Erträge zu generieren.

Die Strategie baut auf den wesentlichen Fortschritten und Leistungen auf, die PIF im Rahmen der vorherigen Strategien erzielen konnte, darunter:

Steigerung des verwalteten Vermögens von 150 Milliarden USD im Jahr 2015 auf mehr als 900 Milliarden USD.

Erzielung einer annualisierten Gesamtrendite für Aktionäre von über 7 seit 2017.

Investition von mehr als 199 Milliarden USD in neue Projekte in Saudi Arabien zwischen 2021 und 2025.

Beitrag zum realen BIP ohne Erdöl mit mehr als 243 Milliarden USD zwischen 2021 und 2024, was etwa 10 des Gesamt-BIPs Saudi Arabiens ohne Erdöl im Jahr 2024 entspricht.

Ausgabe von mehr als 157 Milliarden USD zusammen mit seinen Portfoliounternehmen für den lokalen Privatsektor zwischen 2021 und 2024.

Erweiterung der globalen Präsenz von PIF in prioritären Märkten mit Tochtergesellschaften in Nordamerika, Europa und Asien, um die Beziehungen von PIF in internationalen Märkten zu vertiefen und weiter in Sektoren, Branchen und Unternehmen zu investieren, die die Zukunft der Weltwirtschaft gestalten.

Einer der wenigen Staatsfonds mit starken Bonitätsratings von allen drei führenden Ratingagenturen. Moody's gab PIF Aa3 mit einer stabilen Perspektive, während Fitch PIF mit A+ bewertete, ebenfalls mit einer stabilen Perspektive.

Dieses Material wird von Teneo Strategy LLC für PIF verteilt. Weitere Informationen sind beim US-amerikanischen Justizministerium, Washington, DC erhältlich.

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