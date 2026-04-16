Der kalifornische E-Auto-Hersteller Rivian errichtet in Zusammenarbeit mit Redwood Materials einen stationären Batteriespeicher für sein Werk in Normal im US-Bundesstaat Illinois. Für den Speicher, der zur Lastspitzenkappung dienen soll, werden gebrauchte Batterien aus Rivian-Fahrzeugen verwendet. Die Vereinbarung zwischen Rivian und Redwood Materials bezieht sich damit vorerst nur auf das konkrete Projekt für das Rivian-Werk in Illinois. Damit ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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