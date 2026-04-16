Der Autozulieferer Aumovio stand im schwierigen Branchenumfeld nach dem Börsengang im Herbst 2025 zuletzt unter Druck. Für das laufende Jahr stellt der MDAX-Konzern einen erneuten Umsatzrückgang in Aussicht. Auch bei der operativen Marge ist trotz laufender Sparmaßnahmen ein Rückgang nicht ausgeschlossen. Doch bei dem von den Inverstoren viel beachteten Cash-Flow kann Continental-Abspaltung punkten. Reicht das für steigende Kurse? Aumovio ist ein Autozulieferer mit Fokus auf Elektronik und Software ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär