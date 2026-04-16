Der Chiphersteller TSMC profitiert massiv vom KI-Boom und feiert bei seinen neuen Quartalszahlen Rekorde. Doch wie geht es jetzt mit den Aktien des weltgrößten Auftragsfertigers weiter? Am Donnerstag hat der taiwanesische Chiphersteller TSMC seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und dabei neue Rekorde vermelden können, nachdem bereits in der vergangenen Woche die Umsatzzahlen für Euphorie gesorgt hatten. TSMC-Aktie: Rekorde, Rekorde, Rekorde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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