AIXTRON hat eine Nullkupon-Wandelanleihe im Wert von 450 Mio. EUR mit einem Aufschlag von 30% emittiert, was kostengünstige, flexible Finanzierungsmöglichkeiten bietet und die Eigenkapitalemission zu höheren Bewertungsniveaus effektiv hinauszögert. Während die Struktur finanziell attraktiv und opportunistisch erscheint, angesichts der starken Nettokassenposition des Unternehmens, deutet die weit gefasste Verwendung der Erlöse auf eine begrenzte Sichtbarkeit hinsichtlich der kurzfristigen Verwendung hin. Gleichzeitig wird das hedging-bedingte Shorten aus der gleichzeitigen Aktienplatzierung voraussichtlich kurzfristigen technischen Druck erzeugen, während der Aufschlag, der von einem rabattierten Referenzpreis abgezogen wird, den effektiven Puffer verringert und die Wahrscheinlichkeit einer Umwandlung im Laufe der Zeit erhöht, was eine potenzielle Verwässerung von bis zu ~8% impliziert. Insgesamt bestätigen wir unser SELL-Rating zu den aktuellen Preisen aufgrund eines ungünstigen Risiko-Ertrags-Profils. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
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