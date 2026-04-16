Hamburg (ots) -Strom, Sprit, Heizung: Wer die Energiekosten privater Haushalte in Deutschland über die vergangenen Jahre verfolgt hat, erkennt einen klaren Trend - und der zeigt unaufhaltsam nach oben. Benzinpreise jenseits der Zwei-Euro-Marke, steigende Stromrechnungen und eine Netzinfrastruktur, die mit der Energiewende kaum Schritt halten kann: Wie Hausbesitzer sich mit dem Konzept ELD Connect der Energielösungen Deutschland GmbH dauerhaft unabhängiger machen können und dabei sogar von Stromüberschüssen profitieren, erfahren Sie hier.Benzinpreise, die regelmäßig die Zwei-Euro-Marke überschreiten, steigende Stromrechnungen und gleichzeitig wachsende Ausgaben für Heizung und Mobilität belasten Haushalte auf mehreren Ebenen zugleich. Geopolitische Konflikte und internationale Krisen sorgen zudem dafür, dass Energiemärkte volatil bleiben. Politische Entscheidungen im Energiesektor, etwa rund um Wärmepumpen oder fossile Heizsysteme, sowie die anhaltende Debatte um Netzentgelte und die drohende Überlastung der Ortsnetze verunsichern Verbraucher zusätzlich, anstatt ihnen Orientierung zu geben. Erschwerend kommt hinzu: Wer eine Wärmepumpe betreibt oder ein Elektrofahrzeug lädt, erhöht seinen Strombedarf erheblich und bleibt dabei weiterhin vollständig auf externe Versorger angewiesen. Viele prüfen zwar Photovoltaik als möglichen Ausweg, stehen dabei aber vor einer Vielzahl offener Fragen: Lohnt sich die Investition wirklich? Welcher Anbieter ist der richtige? Und wie entwickeln sich die Energiepreise langfristig? "Wer sich nicht aktiv um seine eigene Energieversorgung kümmert, bleibt dauerhaft abhängig von Preisen, die er selbst nicht kontrollieren kann", mahnt Arman Amoyan, Geschäftsführer der Energielösungen Deutschland GmbH."Es gibt heute durchaus Möglichkeiten, sich als Hausbesitzer aus dieser Abhängigkeit zu befreien und dabei nicht nur Kosten zu sparen, sondern drohende Infrastruktur-Probleme zu lösen und aktiv von der Energiewende zu profitieren. Entscheidend ist, dass man auf ein Konzept setzt, das den Eigenverbrauch schützt und gleichzeitig das volle Potenzial moderner Speichertechnologie ausschöpft", fügt er hinzu. Bevor Arman Amoyan die Energielösungen Deutschland GmbH gemeinsam mit zwei Partnern im Jahr 2023 gründete, war er als Vertriebsleiter bei einem großen Solarunternehmen tätig. Dort beobachtete er aus nächster Nähe, welche Qualitätsprobleme und ineffizienten Strukturen den Photovoltaikmarkt prägten, und entschied sich, es bewusst anders zu machen. Heute arbeitet das Unternehmen als zweifacher Meisterbetrieb, zertifiziert in den Bereichen Elektrotechnik sowie Sanitär, Heizung und Klima. Für die Entwicklung des Konzepts ELD Connect arbeitet die Energielösungen Deutschland GmbH zudem mit externen Branchenexperten zusammen - darunter Ulrich Gleißner, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Energiebereich verfügt und zur Vermeidung von Montage-Staus oder Fehlplanungen als Prozessoptimierer und Berater an der Konzeptentwicklung beteiligt war.Photovoltaik als wirtschaftliche EntscheidungWer heute eine Photovoltaikanlage installiert, trifft keine rein ökologische, sondern vor allem eine wirtschaftliche Entscheidung. So reduziert selbst erzeugter Solarstrom die Abhängigkeit von externen Versorgern und senkt laufende Energiekosten spürbar. Dabei lässt sich der erzeugte Strom vielseitig einsetzen: für den allgemeinen Haushaltsbedarf, zum Betrieb einer Wärmepumpe oder zum Laden eines Elektrofahrzeugs.Je mehr die Energiepreise steigen, desto attraktiver wird die eigene Produktion - und desto schneller rechnet sich auch die Investition. Die Wirtschaftlichkeit hängt dabei von drei zentralen Faktoren ab: den Investitionskosten, dem Eigenverbrauchsanteil und der langfristigen Entwicklung der Strompreise. Angesichts der aktuellen Marktlage sprechen alle drei Faktoren zunehmend für eine eigene Anlage. "Photovoltaik ist längst kein Nischenthema mehr für ohnehin überzeugte Hauseigentümer. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, die Energiekosten über viele Jahre hinweg strukturell zu senken", betont Arman Amoyan.ELD Connect: So wird der eigene Speicher zum EinkommensmodellDas Konzept ELD Connect geht hierbei über eine klassische Photovoltaikanlage hinaus. So installiert die Energielösungen Deutschland GmbH bei ihren Kunden zusätzliche Energiespeicher, die im Eigentum des Unternehmens verbleiben. Diese separaten Speicher nehmen überschüssigen Solarstrom auf, wenn die Produktion hoch und die Netznachfrage gering ist, und entlasten damit aktiv die Stromnetze. Die gespeicherte Energie wird zu Zeiten höherer Nachfrage über Strombörsen verkauft. An den daraus erzielten Einnahmen werden die Kunden letztlich beteiligt: Sie erhalten rund 30 Prozent der Gewinne aus dem Stromhandel. Je nach Strompreisen und Größe der installierten Speicher liegt der prognostizierte zusätzliche jährliche Cashflow zwischen etwa 600 und 2.000 Euro.Entscheidend dabei: Der eigene Kundenspeicher bleibt von diesen Handelsaktivitäten vollständig unberührt und steht weiterhin ausschließlich für den Eigenverbrauch zur Verfügung. Die vernetzten Speicher mehrerer Haushalte bilden gemeinsam ein dezentrales System, das zur Stabilisierung der Energienetze beiträgt. Über eine App können Kunden ihre Energieproduktion, Speicherstände und Anlagen jederzeit digital überwachen. "Das Ziel ist, dass unsere Kunden nicht nur weniger zahlen, sondern aktiv an der Energiewende verdienen - mit einem System, das transparent, steuerbar und langfristig ausgelegt ist", erklärt Arman Amoyan.Schutz des Kundenspeichers: Ein entscheidender UnterschiedNicht alle Anbieter am Markt gehen mit dem Thema Speichernutzung ausreichend sorgfältig um. Einige Konzepte nutzen den Kundenspeicher selbst für Stromhandelsaktivitäten, was sich deutlich bemerkbar macht: Häufige Lade- und Entladezyklen belasten die Batterie erheblich und können die Lebensdauer auf lediglich fünf bis sechs Jahre reduzieren. ELD Connect setzt hier auf ein grundlegend anderes und am Markt einzigartiges Prinzip: Die für den Handel genutzten Speicher sind separate Einheiten. So bleibt der Kundenspeicher davon vollständig getrennt, wird ausschließlich für den Eigenverbrauch genutzt und in keiner Weise negativ beeinflusst. Die zusätzlichen Handelsspeicher werden nach etwa fünf bis sechs Jahren planmäßig ausgetauscht.Vom ersten Gespräch bis zur Inbetriebnahme: Strukturiert und risikofreiDie Energielösungen Deutschland GmbH begleitet ihre Kunden von der ersten Beratung bis zur fertigen Anlage nach einem klar strukturierten Prozess. Erste Beratungsgespräche finden digital statt, Photovoltaikprojekte können ebenfalls digital geplant werden. Die Feinplanung umfasst dabei die Erfassung von Gebäudedaten, Fotos und technischen Dokumenten. Vor der Umsetzung erfolgt zudem eine technische Prüfung durch das Projektmanagement der Meisterteams. Die durchschnittliche Projektdauer von der Planung bis zur Installation beträgt etwa vier Wochen.Besonders hervorzuheben ist das Vertrags- und Zahlungsmodell: Kunden leisten keine Anzahlung. Stattdessen erfolgt die Zahlung erst nach vollständiger Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage. Dieses Modell reduziert das finanzielle Risiko für Kunden während der gesamten Bauphase auf ein Minimum. "Wir wollen, dass unsere Kunden erst dann zahlen, wenn sie sehen, was sie bekommen haben. Das ist unser Versprechen an Qualität und Verlässlichkeit", fasst Arman Amoyan zusammen.Sie wollen Ihre Energieunabhängigkeit steigern und von maßgeschneiderten Solarlösungen profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Energielösungen Deutschland GmbH (https://eld-energy.de/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:Energielösungen Deutschland GmbHE-Mail: info@eld-energy.deWeb: https://eld-energy.deOriginal-Content von: Energielösungen Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182350/6256576