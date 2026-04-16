© Foto: Wolf von Dewitz - picture alliance/dpaDie Firma Infleqtion entwickelt Quanten-Systeme für Navigation ohne GPS. Genau das könnte in Krisenzeiten stark gefragt sein. Analysten sehen deutliches Kurspotenzial.Infleqtion rückt in den Fokus der Anleger, weil geopolitische Krisen dem Unternehmen nach eigener Einschätzung einen neuen Wachstumsmarkt eröffnen könnten. CEO Matt Kinsella sieht in den massiven GPS-Störungen rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran einen möglichen Wendepunkt für quantenbasierte Navigations- und Sensorsysteme. Was für Militär, Luftfahrt und Schifffahrt zum Problem werde, könne für die Quantenbranche zu einer Milliardenchance werden. Seit Beginn der Spannungen im Persischen Golf gilt die Region als …Den vollständigen Artikel lesen
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