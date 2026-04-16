Die internationalen Finanzmärkte befinden sich am Donnerstag im Aufwind. Angetrieben von Signalen einer möglichen Deeskalation im Nahen Osten, fassen Anleger weltweit wieder Mut. Der deutsche Leitindex DAX startete mit Gewinnen in den Handel und notiert am Vormittag stabil über der Marke von 24.100 Punkten. Damit knüpft der Markt an die starke Performance der Wall Street an, die bereits am Vorabend neue Rekordmarken setzte.USA und Asien in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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