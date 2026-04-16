Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), hat zum Auftakt des Jahres 2026 Zahlen vorgelegt, die selbst kühnste Erwartungen übertreffen. Mit einem Quartalsumsatz von 35,7 Milliarden US-Dollar gelingt den Taiwanesen ein Sprung von über 35 % im Vergleich zum Vorjahr. Angetrieben vom globalen Hunger nach Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz (KI) zementiert TSMC seine Vormachtstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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