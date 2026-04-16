Die Achterbahnfahrt bei Heidelberger Druck geht in die nächste Runde - diesmal allerdings steil bergab. Nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen durch massive Rüstungsfantasien im Bereich der Drohnenabwehr um über 50 % nach oben geschossen war, folgt am Donnerstag die bittere Quittung. Das Papier bricht am Vormittag um über 8 % ein und rutscht zurück auf 1,61 Euro. Der Grund für den plötzlichen Stimmungsumschwung: Das Unternehmen hat seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de