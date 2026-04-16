Bern (ots) -Vom 17. bis 26. April findet in Nyon das Dokumentarfilmfestival Visions du Réel bereits zum 57. Mal statt. Die SRG ist mit mehreren Koproduktionen im Programm vertreten und Play Suisse veröffentlicht eine Sonderkollektion. Als eine der wichtigsten Förderinnen des Schweizer Films engagiert sich die SRG seit 1995 als Medienpartnerin des Festivals.Als eines der renommiertesten internationalen Dokumentarfilmfestivals präsentiert Visions du Réel seit über 50 Jahren kühne und einzigartige Werke. Die SRG unterstützt das Festival seit 1995 als Medienpartnerin und vergibt den begehrten "Prix de la Compétition Nationale". Der Gewinnerfilm wird jeweils im Folgejahr in die Festivalkollektion der SRG-Streamingplattform Play Suisse aufgenommen. Die enge und langjährige Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung dieser Partnerschaft: "Die SRG ist eine unverzichtbare Partnerin für den Dokumentarfilm im Allgemeinen und für Visions du Réel im Besonderen", sagt Emilie Bujés, künstlerische Leiterin des Festivals.Besucher:innen des Festivals können sich dieses Jahr auf 14 SRG-Koproduktionen freuen. Zwei besondere Höhepunkte stellen die Filme "Dentro" von Elsa Amiel und "Heat" von Jacqueline Zünddar, die beide im internationalen Wettbewerb Weltpremiere feiern. Zudem feiert "L'oligarque et le marchand d'art" Schweizer Premiere. Die dreiteilige Serie ist eine SRG- und RTS-Koproduktion über einen jahrzehntelangen, erbitterten Krieg zwischen einem Schweizer Kunsthändler und einem russischen Oligarchen. Zu den weiteren Highlights zählen "While the Green Grass Grows: A Diary in Seven Parts" von Peter Mettler und "Tristan Forever" von Tobias Nölle.Anlässe im Rahmen des FestivalsIm Zeichen der langjährigen Kooperation zwischen der SRG und ARTE findet am 21. April die traditionelle Soirée SRG-ARTE in Nyon statt. Seit 1995 haben die SRG und ARTE zahlreiche Koproduktionen in den Bereichen Fiktion, Dokumentarfilm und Musik realisiert, die international grosse Beachtung fanden. Dank eines jährlich gemeinsam finanzierten Koproduktionsfonds konnten in den letzten Jahrzehnten ambitionierte Projekte umgesetzt werden.Am 23. April findet zudem die Soirée RTS zur Förderung des dokumentarfilmischen Schaffens in der Westschweiz statt. Anlässlich dieser Veranstaltung wird, der mit 10'000 Franken dotierte "Prix RTS de soutien à la création documentaire" an ein Dokumentarfilmprojekt aus der Westschweiz vergeben, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet.Sonderkollektion auf Play SuisseAm 9. April erscheint auf Play Suisse eine Sonderkollektion zu Visions du Réel (https://www.playsuisse.ch/collection/355092). Filmliebhaber kommen in den Genuss von insgesamt zwölf Dokumentarfilmen. Ein besonderes Highlight ist "Les vies d'Andrés". Der Film gewann 2025 den von der SRG verliehenen "Prix de la Compétition Nationale" und erzählt von einem kleinen Transportunternehmen, deren LKW-Fahrern und der Jagd nach Profit. Weitere Highlights der Sonderkollektion sind "The Landscape and the fury", "Nuit obscure" und "While the Green Grass Grows".Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRNik Leuenbergermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100939555