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STS Group AG erfüllt eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und steigert die Profitabilität



16.04.2026 / 11:35 CET/CEST

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STS Group AG erfüllt eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und steigert die Profitabilität Konzernumsatz sinkt erwartungsgemäß um 6,1 % auf 292,0 Mio. EUR (2024: 311,1 Mio. EUR)

Konzern-EBITDA trotz geringerer Umsätze stabil bei 23,0 Mio. EUR (2024: 23,0 Mio. EUR)

Konzern-EBITDA-Marge steigt auf 7,9 % (2024: 7,4 %)

Prognose 2026: Konzernumsatz auf Vorjahresniveau und leicht steigende EBITDA-Marge erwartet Hagen, 16. April 2026 - Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68 ), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, hat heute ihren Geschäftsbericht mit den geprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Trotz weiterhin anspruchsvoller Rahmenbedingungen hat die STS Group ihre Jahresprognose erfüllt und dabei die Profitabilität in Form der EBITDA-Marge sogar gesteigert. Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: "Wir blicken auf ein weiteres herausforderndes Jahr für unsere Branche zurück. Wirtschaftliche und politische Unsicherheiten, nicht zuletzt infolge der protektionistischen US-Zollpolitik, haben teilweise zu deutlich rückläufigen Produktionszahlen in wichtigen Regionalmärkten geführt. In diesem anspruchsvollen Marktumfeld konnten wir uns, auch dank unserer local-to-local Strategie, dennoch gut behaupten und unsere Erwartungen an das Geschäftsjahr erfüllen. War das Vorjahr noch von hohen Werkzeugumsätzen geprägt, gelang es uns, diese großteils durch Serienumsätze zu kompensieren. Das US-Werk, das seit Jahresbeginn im Regelbetrieb arbeitete, leistete, wie geplant, einen kontinuierlichen Beitrag zur Produktionsleistung im Segment Plastics. Jedoch konnten die verfügbaren Kapazitäten noch nicht vollständig ausgeschöpft werden, da die Kundennachfrage aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen hinter den Erwartungen zurückblieb. In China gab es zwar eine subventionsgetriebene Sonderkonjunktur, das Segment der hochwertigen High-End-Nutzfahrzeuge, das wir mit unseren Produkten dort bedienen, konnte davon jedoch nicht profitieren und entwickelte sich sogar rückläufig. Dennoch bleibt China ein wichtiger Zukunftsmarkt, was sich auch im Bau eines neuen Werkes in Taixing widerspiegelt. Das Werk wird innerhalb des Adler Pelzer Verbundes errichtet und soll noch im Jahr 2026 fertiggestellt werden. Auf Basis unserer regionalen Präsenz in den relevanten Märkten sehen wir uns trotz der anhaltenden wirtschafts- und geopolitischen Unsicherheiten weiterhin gut gerüstet, unsere Marktposition zu stabilisieren und zukünftig potenziell auszubauen." Umsatzentwicklung Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete die STS Group AG Konzernumsatzerlöse in Höhe von 292,0 Mio. EUR nach 311,1 Mio. EUR in der Vorjahresperiode und lag damit im Rahmen der Jahresprognose von ca. 300 Mio. EUR. Im Vorjahresumsatz waren einmalig hohe Fixkostenkompensationen in Höhe von 9,7 Mio. EUR enthalten, ohne die der Vorjahresumsatz 301,5 Mio. EUR betragen hätte. Bereinigt um diesen Einmaleffekt lag der Umsatzrückgang nur bei 3,2 %. Der Umsatzrückgang zog sich über alle Segmente hinweg, wurde jedoch maßgeblich durch das Segment China beeinflusst. Der Umsatzrückgang um 7,1 % auf 32,0 Mio. EUR (2024: 34,5 Mio. EUR) im Segment Materials war auf die rückläufigen Produktionszahlen infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Schwäche zurückzuführen. Im Segment Plastics ist der Umsatzrückgang um 2,6 % auf 241,4 Mio. EUR (2024: 247,9 Mio. EUR) vor allem auf die niedrigeren Werkzeugumsätze und die im Vorjahr außerordentlich hohen Fixkostenkompensationen zurückzuführen, die großteils durch das gestiegene Seriengeschäft kompensiert wurden. Das Segment China, das hauptsächlich im Bereich SMC-Produkte für schwere High-End-Lkw tätig ist, konnte von der allgemeinen Sonderkonjunktur im chinesischen Markt nicht profitieren, da das Segment der schweren High-End-Lkw sich im Gegensatz zum Gesamtmarkt negativ entwickelte. Hier verringerte sich der Umsatz um 18,1 % auf 36,1 Mio. EUR (2024: 44,1 Mio. EUR). Ergebnisentwicklung Trotz des geringeren Konzernumsatzes zeigte sich die Ertragslage der STS Group stabil. Dies war hauptsächlich auf das Segment Plastics zurückzuführen, wo das Ergebnis weiter verbessert werden konnte. Hierzu trugen insbesondere die europäischen Werke bei, doch auch das US-Werk leistete hier erstmals einen positiven Beitrag zum EBITDA. So lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns mit 23,0 Mio. EUR konstant auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 23,0 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge der STS Group stieg dabei auf 7,9 % (2024: 7,4 %). Beide Werte erfüllten damit die Jahresprognose des Vorstands. Das Konzernergebnis war mit -0,5 Mio. EUR (2024: -0,6 Mio. EUR) weiterhin negativ, was hauptsächlich auf gestiegene Abschreibungen zurückzuführen ist. Prognose 2026 Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand derzeit mit einer weiteren Stabilisierung des Konzernumsatzes und prognostiziert daher Umsätze auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2025. Der Vorstand erwartet außerdem einen weiteren leichten Ausbau der EBITDA-Marge, welche sich im höheren einstelligen Prozentbereich weiter stabilisieren soll. Entsprechend wird ein EBITDA leicht über Vorjahresniveau erwartet. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig weiter verschlechtern. Die militärische Eskalation im Nahen Osten, insbesondere die seit dem 28. Februar 2026 andauernden Kampfhandlungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie die daraus resultierende faktische Sperrung der Straße von Hormus, stellt eine erhebliche neue Unsicherheit für die weltwirtschaftliche Entwicklung dar. Der Internationale Währungsfonds (IWF) konstatierte unmittelbar nach Beginn der Kampfhandlungen Störungen des Welthandels, einen signifikanten Anstieg der Energiepreise sowie erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten. Laut IWF könnten anhaltende Störungen der Energieversorgung die globale Inflation spürbar erhöhen und das Wachstum insbesondere in energieimportierenden Volkswirtschaften belasten; ein Stagflationsrisiko sei nicht auszuschließen. Nach Einschätzung der STS Group ergaben sich aus den beschriebenen Entwicklungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Konzernabschlusses keine wesentlichen direkten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der STS Group. Die Gesellschaft wird die weitere Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf mögliche indirekte Effekte aus steigenden Energiepreisen sowie potenzielle Störungen in globalen Lieferketten, weiterhin aufmerksam beobachten. Der Geschäftsbericht 2025 der STS Group AG steht unter https://www.sts.group/de/investor-relations/publikationen als Download zur Verfügung. Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025 in Mio. EUR

2025 2024 Veränderung Umsatzerlöse 292,0 311,1 -6,1 % Segment Plastics 241,4 247,9 -2,6 % Segment China 36,1 44,1 -18,1 % Segment Materials 32,0 34,5 -7,1 % Unternehmen/Konsolidierung -17,5 -15,2 14,6 % EBITDA 23,0 23,0 0,1 % Segment Plastics 17,9 15,7 14,1 % Segment China 4,2 6,3 -32,2 % Segment Materials 2,2 2,2 1,5 % Unternehmen/Konsolidierung -1,4 -1,2 17,6 % EBITDA-Marge 7,9 % 7,4 % 0,5 Pp 31.12.2025 31.12.2024 Konzern-Eigenkapital 42,9 45,0 -4,8 % Konzern-Eigenkapitalquote 18,9 % 19,5 % -0,6 Pp Zahlungsmittel (frei verfügbar) 35,6 25,6 38,8 % Nettofinanzschulden 20,0 48,8 -59,0 % Mitarbeiter 1.431 1.402 2,1 %

Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit ca. 1.400 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 292,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren Werken und Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. STS Group AG

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