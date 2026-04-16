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Dahua Technology stellt WizColor 2.0 vor und verbessert die Vollfarbüberwachung in lichtarmen Umgebungen.



16.04.2026 / 11:35 CET/CEST

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HANGZHOU, China, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter videogestützter AIoT-Lösungen und -Dienste, gab heute die Einführung von WizColor 2.0 bekannt, der neuesten Weiterentwicklung seiner Lösungen für die Überwachung bei wenig Licht. Mit dem neu eingeführten WizColor X bietet die Lösung mehr Klarheit, eine präzisere Farbwiedergabe sowie eine intelligentere Arbeitsweise unter anspruchsvollen Lichtverhältnissen. WizColor X: Überwachung bei wenig Licht der nächsten Generation Im Zentrum von WizColor 2.0 steht WizColor X, das die Lichtempfindlichkeit deutlich verbessert und in Umgebungen mit wenig Licht sattere Farbabstufungen sowie feinere Details liefert. Zudem verbessert es die Erfassung und Erkennung bewegter Objekte und reduziert so wirksam Bewegungsunschärfe. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: UltraSight-Objektiv: Eine ultragroße F0.8-Blende ermöglicht im Vergleich zu F1.0 eine 1,6-mal höhere Lichtaufnahme und sorgt damit sowohl für außergewöhnliche Klarheit als auch für eine verbesserte Lichtausbeute.

Eine ultragroße F0.8-Blende ermöglicht im Vergleich zu F1.0 eine 1,6-mal höhere Lichtaufnahme und sorgt damit sowohl für außergewöhnliche Klarheit als auch für eine verbesserte Lichtausbeute. Sensor mit großer Pixelgröße: Mit einer Pixelgröße von 4 µm ist die lichtempfindliche Fläche jedes Pixels 1,9-mal größer als bei der bisherigen WizColor-Technologie.

Mit einer Pixelgröße von 4 µm ist die lichtempfindliche Fläche jedes Pixels 1,9-mal größer als bei der bisherigen WizColor-Technologie. AI-ISP 2.0: Verbessert die Modellleistung und die Performance bei bewegten Objekten. Die Parameter wurden auf Milliarden skaliert und die Trainingsdatensätze auf Hunderttausende erweitert. Außerdem nutzt die Technologie Referenzbildsegmentierung und die Schätzung der Bewegungsrichtung, um die Segmentierung des aktuellen Bildes zu unterstützen und Bewegungsartefakte in Extremszenarien zu reduzieren. Zudem integriert die WizColor X TiOC PROX Series die Optical Path Correction (OPC)-Technologie, um die Lichtbrechung für mehr Klarheit zu optimieren. Ein Dual-Mikrofon-System in Kombination mit der VoiceCatcher-Technologie verbessert zudem die Audioleistung, indem es Hintergrundgeräusche reduziert und die Erfassungsreichweite erweitert. Die Zukunft intelligenter Überwachung vorantreiben "WizColor 2.0 ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Vollfarbbildgebung bei wenig Licht", sagte Beryl Bai, Produktmanagerin bei Dahua Technology. "Durch die Kombination aus fortschrittlicher Optik, KI-gestützter Bildverarbeitung sowie einem praxisorientierten Einsatzkonzept helfen wir Kunden, in realen Einsatzszenarien eine zuverlässigere und effizientere Überwachung zu realisieren." WizColor 2.0 wurde für ein breites Spektrum an Umgebungen entwickelt - darunter Fabriken, Landwirtschaftsbetriebe, Parkplätze, Fischteiche und Innenhöfe im Wohnumfeld - und verbindet Leistung mit einfachem Einsatz. Durch die Integration fortschrittlicher Bildalgorithmen, innovativen optischen Designs sowie anwendungsorientierter Funktionen liefert Dahua weiterhin umfassende Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht werden. WizColor 2.0 verbessert Sichtbarkeit und Genauigkeit und unterstützt zugleich sicherere, effizientere sowie widerstandsfähigere Abläufe. Weitere Informationen zu WizColor 2.0 finden Sie hier . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956982/KV.jpg

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