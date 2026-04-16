Googles Gemini-App kommt auf den Mac und ermöglicht per Shortcut Antworten, Screen-Sharing und Bildgenerierung mit Nano Banana. Dazu können mehr Google-User die Personal Intelligence nutzen und Google launcht neue Modelloptionen für die Content-Optimierung. Apple-User können sich jetzt über die umfassenden Fähigkeiten von Googles KI Gemini freuen, direkt auf dem Mac. Nach dem Test einer dedizierten Mac-App in den vergangenen Monaten und dem Roll-out ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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